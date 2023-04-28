ЕМС: отчет за 2022 год и потенциальные дивиденды

Компания United Medical Group — кипрская компания, которая управляет сетью медцентров в Москве под брендом «Европейский медицинский центр».

EMC — провайдер медицинских услуг премиум-класса. Компания работает в 57 специализациях. Услуги оказываются через 7 медицинских центров, роддом, реабилитационный центр и гериатрический центр.

Операционные показатели ЕМС складываются из поликлинических визитов и госпитализаций в стационар. В 2022 году спрос во всей отрасли упал из-за экономических и политических событий.

Поликлинические визиты снизились на 20% и вернулись на уровень 2022 года. Госпитализации же выросли на 5,7% за год. Основной рост отмечен в онкологии, терапии и пластической хирургии.

Стоимость услуг компании номинирована в евро. Средний чек в 2022 году по всем направлениям вырос на 19% за счет индексации цен в начале года.

Основное направление компании — онкология, приносит примерно 26% выручки. При этом у ЕМС одинаково хорошо развиты и другие специализации.

Данные приблизительны, на основе комментария гендиректора

У ЕМС немалая часть коллектива состоит из иностранных специалистов. Важно, что на фоне ситуации в РФ компания не потеряла ни одного ключевого иностранного специалиста и увеличила коллектив врачей.

Выручка в 2022 году выросла на 12,4% за счет дохода от строительства. Без учета строительства выручка выросла на 6,3%. При этом по основному направлению — медицинским услугам, доходы снизились.

У компании появилось новое направление — продажа реагентов, которое и дало основной прирост.

Скорректированная EBITDA снизилась на 4,2%, рентабельность упала с 40,2% до 36,2%. Компания связывает падение с сокращением курса евро в 2022 году.

В 2022 году у ЕМС значительно выросли капитальные затраты. Это связано с двумя факторами:

Покупка компании «Астра 77» — лидера рынка поставки оборудования, реактивов и услуг в области лабораторной диагностики. Как раз за счет этого приобретения удалось нарастить выручку. Также, в теории, это поможет облегчить поставки нового оборудования. Инвестиции в открытие новой клиники на базе МОНИКИ в рамках государственно-частного партнерства. В январе 2023 года клиника начала принимать первых пациентов по направлению онкологии.

Из-за роста капекса снизился свободный денежный поток. Но, в целом, он находится на уровне прошлых лет.

Долговая нагрузка компании осталась примерно на том же уровне, что и год назад.

Смена депозитария

У ЕМС единственный листинг на Московской бирже, но там торгуются расписки. В связи с этим, возникают проблемы в плане учета акционеров и выплаты дивидендов.

И вот недавно начались первые подвижки, для решения этой проблемы. Компания объявила о смене депозитария с Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L. Таким же образом недавно поступили «Полюс» и «Мать и Дитя».

Смена депозитария позволит улучшить взаимодействие со всеми акционерами, а также это важный шаг на пути к выплате дивидендов. В перспективе ЕМС хочет перебраться в российскую юрисдикцию. Сейчас компания зарегистрирована на Кипре.

Потенциальные дивиденды

У компании достаточно простая дивидендная политика — 100% от скорректированной чистой прибыли.

За время своей публичности ЕМС заплатила два раза: по итогам 2020 года и за 1 пол. 2021 года.

В августе завершится переход на новый депозитарий. Вряд ли это позволит сразу выплатить дивиденды, но к этому времени компания может что-нибудь придумать. По итогам 2022 года дивиденд может составить 44,9 руб. по текущему курсу евро. Доходность составляет 10,3%.

По идее ЕМС еще не платила за 2 полугодие 2021 года, там заработали 29,5 руб. на акцию. Но с учетом приобретений, не думаю, что до распределения этих средств дойдет.

Я считаю, что выплата дивидендов в этом году маловероятна, но шансы и стремление компании есть. Если выплата произойдет, то это будет сильный позитив для акций.

Сравнение

ЕМС отстала по капитализации от своего главного конкурента на фондовом рынке— «Мать и Дитя». В первую очередь это связано с дивидендами.

При этом по мультипликаторам ЕМС оценивается дороже за счет более высокого долга и снижения прибыли из-за процентных расходов и валютных переоценок.

Показатели за 12 мес., млн руб. Мать и Дитя ЕМС Выручка 25222 23243 EBITDA 7924 7922 Рентабельность EBITDA 31,4% 34,1% MCAP 42588 40095 EV/EBITDA 4,9 6,6 EV/OCF 5,0 7,6 P/FCF 6,6 15,6 P/E 9,0 12,5 P/S 1,7 1,7 P/BV 1,6 3,9 EV/S 1,5 2,3 Долг/EBITDA -0,5 1,6

ЕМС торгуется ниже своих средних значений по EV/EBITDA.

Мне нравится бизнес ЕМС, его специализация на премиум-сегменте, высокая рентабельность и валютная выручка. Но не нравится прописка компании.

До недавнего времени новостей о переезде не было. Но сейчас ЕМС меняет депозитария, говорит о планах выплачивать дивиденды и редомицеляции. С учетом этого, ЕМС уже становится интересным для покупки. Но стоит учитывать, что пока это только планы, без четких сроков.