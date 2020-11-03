Эльвира Набиуллина и ее брошки

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина возглавляет российский Центральный банк с 2013 года, с 2007 по 2012 год являлась министром экономического развития, сменив на посту Германа Грефа. В разные годы становилась лучшим руководителем центрального банка по версии популярных экономических журналов.

Последние полгода в экономической журналистике появился новый тренд — расшифровать значение броши Эльвиры Сахипзадовны. Сама глава ЦБ, очевидно, поддерживает это направление и на каждое заседание надевает новый «намек», соответствующий текущей повестке.

«Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением».

Вот о чем говорила глава Центрального банка на заседаниях с февраля 2020 года.

Заседание ЦБ 07.02.2020

Про коронавирус новости только начинают появляться, индекс РТС достиг уровней 2013 года, по индексу Московской биржи пройден очередной исторический максимум. Кризиса на горизонте не видно. На заседании понизили ключевую ставку до 6%, отмечая, что это нижняя граница нейтрального диапазона и что ставка может быть и ниже.

Заседание ЦБ 20.03.2020

Оптимизм испарился, цена на нефть опустилась к 25 долларам за баррель, курс доллара вырос до 80 рублей. Тем не менее ставку оставили на уровне 6%, при этом Набиуллина сообщила о возможном превышении таргета по инфляции в 4% по итогам года, но обозначила временный характер стресса. Российская экономика — неваляшка?

Заседание ЦБ 24.04.2020

Появились ограничительные меры, что снизило потребительский спрос, на заседании было объявлено о снижении ключевой ставки до 5,5% - одно из самых низких значений в истории. Брошь в виде домика, видимо, отсылает к общенациональному девизу карантина — оставайтесь дома.

Заседание ЦБ 19.06.2020

Индексы российского фондового рынка на полпути к восстановлению до исторических максимумов начала 20-ого года. ЦБ принимает решение серьезно снизить ставку до 4,5%, на один процентный пункт ставку последний раз снижали в 2015 году, но общие значения тогда превышали 10%, в относительных величинах такого серьезного снижения еще не было. Голубями в монетарной политике называют приверженцев мягкой денежной политики, очевидно, что брошь говорит нам, что глава ЦБ выбрала сторону.

Заседание ЦБ 24.07.2020

Потребительский спрос продолжает падать. Несмотря на низкое значение ставки, инфляция не превышает 4%. ЦБ снижает ставку до нового исторического минимума в 4,25%. Восстановление продолжается, V-shaped recovery и подкова на удачу на пиджаке главного банкира страны.

Заседание ЦБ 18.09.2020

Инфляционные ожидания на низкой ставке начали расти, дополнительно в России начался рост заболеваемости COVID-19 и Центральный банк решил поставить на паузу смягчение монетарной политики и сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Заседание ЦБ 23.10.2020

На этом заседании ЦБ ставка осталась на предыдущем уровне в 4,25%. Количество заболевших в день достигло нового максимума, несмотря на это, риторика осталась прежней: финансовое положение стабильно и кризис носит временный характер.

Обновление - заседание ЦБ 18.12.2020

В ходе заседания ЦБ объявил о сохранении ставки на уровне 4,25% основная риторика как и на предыдущих заседаниях осталась прежней, хотя банк обратил внимание на то что инфляция превышает их прогнозы. Если рассматривать эпидемиологическую ситуацию, ключевое отличие от предыдущего заседания в том, что испытания прошли западные вакцины. При этом, несмотря на большее количество заболевших в день, относительно прошлого заседания, этот показатель, похоже, вышел на плато. На брошке главы ЦБ - снегирь, символ стойкости, птица способная пережить зиму. В переводе на английский снегирь - bullfinch, бычий настрой на рынке присутствовал весь декабрь.

Обновление - заседание ЦБ 12.02.2021

На заседании ЦБ говорил о ускорении инфляции и возможном превышении таргетных значений. Кроме этого Набиуллина обозначила переход от мягкой политики к нейтральной, давая намек, что ближайшие заседания будут посвящены повышению ставки. Ставку оставили без изменения. Но в брошке Эльвиры Сахипзадовны и самом выступлении, можно увидеть точку, которую поставил ЦБ в продолжении мягкой дкп.

Обновление - заседание ЦБ 19.03.2021

ЦБ на предыдущем заседании рассказал, что цикл мягкой дкп заканчивается и политика переходит в сторону нейтральных значений. Инфляция в феврале ускорилась до значений в 5,6%. Вектор политики Центрального банка во многом основывается на этом факторе, поэтому на заседании говорится о инфляции, которое превышает таргетное значение. Это стало причиной повышения ставки на 0,25%. На заседании 19.06.2020 Набиуллина была с брошью в виде голубя, символом мягкой дкп, на заседании 19.03.2021 брошь в виде ястреба - символ жесткой политики.

Обновление - заседание 23.04.2021

ЦБ на предыдущем заседании повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов до 4,5%. В апреле инфляция продолжила ускорение и достигала 5,8% в середине месяца. Дополнительно появились санкции, хоть и достаточно мягкие, относительно государственного долга. Кроме этого нельзя не отметить рост ставок на западных рынках. ЦБ принял здравое решение повысить ключевую ставку на 50 процентных пунктов, до 5%. Значение ставки стоит на пороге нейтральных значений. Кроме решения по ставке ЦБ опубликовал среднесрочный прогноз инфляции и ставки до 2023 года. В рамках прогноза ключевая ставка в 2021 году составит 4,8 - 5,4 процента. В 2022: 5,3 - 6,3 процента. В 2023 году: 5 - 6 процентов. Основной ориентир для характера ДКП у ЦБ - инфляция. Прогноз на 2022 и 2023 год 4% инфляции, что соответствует таргету последних пяти лет.

На мартовском заседании Эльвира Сахипзадовна говорила, что необходимо не допустить раскручивания инфляционной спирали. Референс к прошлому выступлению на груди у главы Центрального Банка.

Обновление — заседание 11.06.2021

Совет директоров ЦБ утвердил повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Решение можно назвать ожидаемым, на фоне ускорения инфляции до 6%. Также ЦБ отметил необходимость дальнейшего повышения в случае роста инфляционных ожиданий. Рынок акций на это никак не отреагировал. Уровень ставок все еще остается достаточно низким на фоне своих исторических значений. Инфляция в 6% — это комфортный уровень для экономики, который может стимулировать потребление. Вчера вышли данные инфляции по США, где значение составило 5%. Рост инфляции в 2021 году — теперь не только явление характерное для развивающихся экономик, но и норма для развитых. В данном случае позитивным моментом является то, что у нашего ЦБ есть вариант повысить ставку, потому что долговая нагрузка и размеры просроченной задолженности невысокие. Таргет по инфляции от ЦБ — 4%, вернется по оценкам банка в 2022 году.

Все гадают, что за животное на брошке Эльвиры Сахипзадовны, склоняясь к леопарду. Предположу, что это более российская версия — снежный барс. ЦБ на фоне роста ожиданий среагировал повышением ставки одним из первых, стремительно, как атакующий из засады хищник.

Обновление — заседание 23.07.2021

На рынках прошла небольшая коррекция после достижения очередных максимумов. Экономическая активность во втором квартале вернулась на докризисный уровень. На первый план вышли возросшие инфляционные ожидания, которые на максимумах за последние несколько лет. Поэтому ЦБ принял решение повысить ставку на 100 базисных пунктов. Прогноза на 2021 год по инфляции составляет 5,7-6,2%, а выход на целевые 4% таргетируется по итогам конца 2022 года. В среднесрочном прогнозе банка также указано значение ключевой ставки на уровне 6-7%, что может говорить о том, что вариант дальнейшего повышения не исключен. Поднятие на 100 бп — достаточно серьезное, длинное, как последний рывок леопарда перед тем, как он поймает жертву-инфляцию (предыдущее заседание).

Дождь на груди главы Центрального банка возможно намекает, что на следующем заседании мы увидим у нее на груди радугу.

Обновление — заседание 10.09.2021

ЦБ РФ продолжает охоту за инфляцией и повышает ключевую ставку на 25 п.п. «Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках». Инфляция на 6 сентября составила 6,74% и превысила прогноз Банка, кроме этого инфляционные ожидания вблизи максимумов за последние 4 года — этим объясняется решение повышение ставки. На заседании было 3 варианта: сохранение, повышение на 0,25 и повышение на 0,5. Последние два обсуждались больше всего. Реакция рынков на это событие оказалось умеренно позитивной, российский фондовый рынок и котировки облигаций прибавляют в цене символичные 0,1-0,3%. Охота на инфляцию продолжается — на груди главного банкира очередной хищник в лице белого тигра.

Обновление — заседание 22.10.2021

Инфляция продолжает расти и находится выше прогноза. На 18 октября ее значение составило 7,8%, на конец сентября было 7,4%. Основную роль в ускорении играет по-прежнему рост цен на плодоовощную корзину. Это проходит на фоне выхода инвесторов из облигационного сектора, реальная доходность которого находится в отрицательной зоне. И, напротив, роста сектора акций до очередных локальных максимумов. Пока инвесторов меньше интересует хранить деньги в инструментах фиксированной доходности, чем в долевых, где ожидаются рекордные прибыли за 2021 год. Не последнюю роль в этом сыграла макроэкономическая конъюнктура и рост цен на сырьевые товары. Банк России свидетельствует, что инфляционные ожидания находятся на максимумах за последние пять лет и принимает решение поднять ключевую ставку на 75 б.п, при этом не исключая и дальнейших повышений в этом году (17 декабря запланировано последнее заседание в этом году). Стрелец-охотник на груди главного банкира страны. Охотник с человеческим лицом, в отличие от прошлых знаков.

Обновление — заседание 17.12.2021

Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России и на ноябрь составила 8,1% по состоянию на 13 декабря. Вклад устойчивого спроса и неспособность предложения его удовлетворить — остается ключевым проинфляционным риском. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%. То есть текущий уровень ключевой ставки вновь стал выше значений инфляции. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Волатильность на глобальных рынках, рост инфляционных ожиданий влияют на сберегательную активность и тормозят ее. Основная задача как раз ее стимулировать, в противном случае выход на прогнозные уровни инфляции может затянуться.

2021 год показал миру, что инфляция — это достаточно крепкий орешек, который не так просто расколоть. Щелкунчик на груди главного банкира страны символизирует очередной шаг к достижению этой цели.

Обновление — заседание 11.02.2022

Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%.

С момента последнего заседания прошел шторм из новостей геополитического характера. Практически все активы подешевели, а инфляция все еще находится выше прогнозов ЦБ. На январь она составила 8,7%, на конец декабря было 8,4%. Данные выше прогнозных недавно были продемонстрированы и в США, где она составила 7,5%. Пока это главная проблема как развитых, так и развивающихся экономик. Российская инфляция является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. Кроме того рост цен усиливают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания. В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, но оставались вблизи максимумов за последние шесть лет. Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. В связи с этим ЦБ скорректировал свой среднесрочный прогноз: ожидаемая инфляция к концу года находится на уровне 5-6% с выходом к таргету в 4% по итогам 2023 года.

Прогноз по ключевой ставке 9-11% и дальнейшее снижение до 7,5-9% в 2023 году и 5-6% в 2024 году.

Банк России стремится принимать взвешенные решения по ключевой ставке, поэтому весы на груди председателя Центрального банка.