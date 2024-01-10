Как ChatGPT помогает в трейдинге?

ChatGPT(GPT4) – новый инструмент на базе ИИ, позволяющий быстро находить необходимую информацию по любым запросам. Одним из применений данного чат-бота является анализ рыночной ситуации для трейдинга на валютном рынке. Сегодня поговорим о том, как применять ChatGPT для заработка на бирже.

Аналитические возможности ChatGPT

Главная особенность чат-бота – крайне быстрый анализ валютных пар. Алгоритм учитывает актуальные данные и помогает сделать вывод о дальнейшем движении цены. Часто чат GPT подсказывает направление тренда. Тем не менее, ChatGPT не заменит анализ авторитетных ресурсов и данных из новостных календарей.

GPT4 постоянно анализирует большие объемы данных, чтобы предоставить трейдерам самую точную и актуальную информацию о рынке Форекс. Многие форекс брокеры публикуют на своих сайтах обзоры персональных аналитиков. Нейросеть, в свою очередь, следит за ними и обобщает результаты, подготавливая ответы на любые запросы трейдеров.

Влияние на прибыльность сделок

ChatGPT положительно сказывается на результатах торговли, если правильно задавать вопросы чат-боту. Как и в случае с самостоятельным анализом графиков, важно спрашивать у сервиса новостной фон, тенденцию, узнавать предстоящие события на валютной паре.

Часто именно вердикт ChatGPT добавляет уверенности и трейдер открывает прибыльную сделку, в которой раньше мог бы сомневаться.

Стоит ли доверять ИИ в трейдинге?

Да, данные ChatGPT являются результатом анализа большого объема актуальной информации, в том числе, и по валютным парам. С помощью этого чат-бота трейдеры анализируют движение валютных пар, быстрее отслеживают новости и увереннее заключают сделки на покупку и продажу торговых активов.

Полную версию статьи читайте здесь.