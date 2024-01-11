Советы экспертов по выводу денег с Binance на карту

В сентябре 2023 года на официальной странице криптобиржи появилось сообщение о продаже российского подразделения. Руководство сообщило, что в текущих условиях невозможно вести бизнес. Поэтому его решили продать новой криптобирже CommEX. В конце декабря 2023 года многие пользователи получили электронные письма с просьбой закрыть маржинальные позиции и конвертировать рубли. Иначе в конце января 2024 года это будет сделано принудительно.

В статье эксперты Profinvestment расскажут как вывести деньги с Binance на карту . Пока это еще можно сделать на P2P платформе. С февраля 2024 года единственным способом вывода денег с Бинанс станет перевод криптовалюты на другой кошелек.

Как получить рубли на карту

До введения санкций Binance P2P был одним из наиболее ликвидных пиринговых сервисов. Сегодня количество объявлений резко сократилось, мерчанты работают только по популярным направлениям. Биржа ввела ограничения, официально поддерживают ЭПС QIWI, Advcash, Payeer и карты Райффайзенбанк, Хоум Кредит банк и других финансовых учреждений.

Но на практике пользователи продолжают работать с картами санкционных банков. Чтобы не нарушать условия сервиса в окне «Доступные методы» указывают наименования разрешенных финансовых учреждений. Но настоящие условия сделки публикуют в поле «Комментарий» к объявлению. При этом используют понятные имена. Тинькофф — это «желтый», а Сбербанк — «зеленый» банк. Есть контрагенты, готовые перевести деньги карту любого банка. Поэтому для получения денег на карту нужно:

Перейти на P2P сервис и выбрать криптовалюту, предназначенную для продажи. Монеты нужно перевести в «Кошелек для пополнения». Выбрать направление сделки. Ввести сумму операции. Поставить галочку «Только мерчанты». Открывать каждое объявление по очереди и читать комментарии. Если условия устраивают, ввести точную сумму и нажать кнопку «Продать». После создания ордера станет доступен чат с контрагентом. Пользователь может уточнить непонятные моменты или указать настоящие реквизиты. Открыть банковское приложение и убедиться в пополнении баланса. Этот шаг очень важен. Контрагент может отправить чек и попросить перевести монеты, ведь операция скоро будет выполнена банком. Не стоит этого делать, чек может быть поддельным. Если пользователь подтвердит получение денег, обратится в арбитраж не получится. Нажать кнопку «Я оплатил» в приложении Binance и подтвердить операцию при помощи 2FA.

Вывод на карту через обменники

Поиск подходящего предложения на Binance P2P может не принести результатов. В этом случае можно вывести деньги на карту через обменные пункты . В 2024 году работает несколько сотен платформ, поэтому не составит труда найти сервис с подходящими условиями. Инструкция:

Перейти на сайт мониторинга и подобрать сервис по параметрам. Перейти на сайт. Указать направление, сумму сделки и реквизиты карты. На экране появится адрес кошелька для пополнения и точная сумма (за вычетом комиссии). Нужно перейти на Бинанс и открыть вкладку «Кошелек», далее «Спот», выбрать «Вывод» и выбрать монету. Заполнить заявку на вывод — ввести сумму с учетом комиссии, адрес получателя, сеть и подписать операцию. Вернуться на сайт обменника и нажать кнопку «Я оплатил».

Следить за статусом операции можно во вкладке «История» на Бинанс. Через 2-10 минут после получения криптовалюты сервис отправит деньги на карту.