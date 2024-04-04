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  4. Вам нравится управлять своими финансами, формировать финансовую подушку, инвестировать и растить личный капитал?

Вам нравится управлять своими финансами, формировать финансовую подушку, инвестировать и растить личный капитал?

4 Апреля 2024
Conomy

А вы знали, что на этом можно построить индивидуальную карьеру в актуальной и быстрорастущей нише «Персональный финансовый советник для физических лиц»?

Партнёр и амбассадор нашего проекта Никита Демидов, эксперт с 20-ти летним стажем в мире инвестиций, подготовил интересный видео разбор профессии «Финансовый советник».

В видео разборе вы получите ответы 💫 на вопросы:

  • Кто может стать финансовым советником

  • Перспективы профессии в ближайшие 5−10 лет

  • Семь источников доходов финансового советника

  • Какой доход могут получать советники сразу после старта карьеры

  • Миллионы клиентов финансовых советников — кто они?

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Теги: обучение