Вам нравится управлять своими финансами, формировать финансовую подушку, инвестировать и растить личный капитал?
- 4 Апреля 2024
А вы знали, что на этом можно построить индивидуальную карьеру в актуальной и быстрорастущей нише «Персональный финансовый советник для физических лиц»?
Партнёр и амбассадор нашего проекта Никита Демидов, эксперт с 20-ти летним стажем в мире инвестиций, подготовил интересный видео разбор профессии «Финансовый советник».
В видео разборе вы получите ответы 💫 на вопросы:
Кто может стать финансовым советником
Перспективы профессии в ближайшие 5−10 лет
Семь источников доходов финансового советника
Какой доход могут получать советники сразу после старта карьеры
Миллионы клиентов финансовых советников — кто они?