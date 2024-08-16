Инвестиции в брендовый отель в Грузии от 200 000$

Два крупнейших игрока в отельном бизнесе — сеть Wyndham Hotels & Resorts и управляющая компания Aimbridge Hospitality — представляют в Грузии свой новый проект: комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio. Инвесторы могут приобретать отельные номера для постоянной жизни и для получения дохода.

В составе комплекса Wyndham Grand Batumi Gonio 90 объектов инфраструктуры, что гарантирует высокую круглогодичную заполняемость отеля.

Стоимость отельных номеров начинается от 200 тыс. $. Инвесторы могут выбрать варианты доходности от отельного управления: гарантированные 5% годовых или реальные 14–16% годовых.

При этом, каждый инвестор может отдыхать в своем отельном номере, а может воспользоваться программой обмена номеров RCI и бесплатно отдохнуть в любом из 4500 отелей в 110 странах мира.

В сети Wyndham Hotels & Resorts более 9300 отелей в 95 стран и 108 млн постоянных клиентов.

Компания Aimbridge Hospitality больше 60 лет работает на рынке и управляет более 1500 отелями.

RCI — ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха с более чем 50-летним опытом работы.

Оставляйте заявку на сайте отельного комплекса и получите подробный план инвестирования.