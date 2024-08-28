Аналитики НАФИ оценили траты россиян на продукты питания
- 28 Августа 2024
Что говорит статистика
Аналитики НАФИ в феврале 2024 года провели опрос. В нем участвовали 1 600 россиян старше 18 лет из разных регионов России. В 2022 году до 20 000 рублей выделяли на продукты 70% соотечественников. Доля граждан, тратящих более, достигла 34% против 27%.
С увеличением цен на продукты питания, стало актуально брать займы. Получить деньги на карту можно в микрофинансовой компании по ставке до 0,8% в день. Быстрые займы понравятся активным пользователям сервисов онлайн-доставок.
Кто покупает продукты онлайн
Несмотря на рост популярности маркетплейсов и интернет-магазинов, доставкой продуктов россияне пользуются не так активно. Офлайн все еще превалирует над онлайн в продовольственном сегменте.
Приверженцы оформления заказов через интернет отмечают преимущества онлайн-покупок:
Отсутствие необходимости носить тяжелые пакеты — 53%
Удобство сервисов доставки еды — 42%
Быстрая доставка в удобное время — 46%
Те, кто продолжает ходить за продуктами в магазины, объясняют свою модель поведения привычкой. Таких респондентов — 55%.
Среди минусов онлайн-заказов россияне отмечают невозможность потрогать и проверить товар перед покупкой — 35%. Еще 32% опрошенных не закупаются впрок, а 21% не хотят ждать курьера. Кроме того, по мнению 16% соотечественников покупки в интернет-магазинах обходятся дороже, чем в магазинах.
Какие продукты едят соотечественники
В целом за 40 лет россияне стали потреблять меньше мучного и сладкого, больше овощей, фруктов и рыбы.
Главная статья расходов — мясо и мясная продукция. Второе место занимают молоко и молочные продукты — 17%, третье — хлеб и крупы — 13%. Меньше всего россияне тратят на подсолнечное масло и прочие жиры — 1,5% расходов.
В каких регионах тратят на еду больше всего
Меньше всего расходуют семейный бюджет на продукты жители Тывы и Мурманской области — 24,4% и 24,6% соответственно. Дороже всего еда обходится жителям Дагестана — более 50% расходов.
В целом по России, затраты на продукты ниже у одиноких граждан, жителей сел и покупателей офлайн-магазинов. Самые большие расходы несут клиенты сервисов доставки продуктов и еды.