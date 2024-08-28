Аналитики НАФИ оценили траты россиян на продукты питания

Что говорит статистика

Аналитики НАФИ в феврале 2024 года провели опрос. В нем участвовали 1 600 россиян старше 18 лет из разных регионов России. В 2022 году до 20 000 рублей выделяли на продукты 70% соотечественников. Доля граждан, тратящих более, достигла 34% против 27%.

С увеличением цен на продукты питания, стало актуально брать займы. Получить деньги на карту можно в микрофинансовой компании по ставке до 0,8% в день. Быстрые займы понравятся активным пользователям сервисов онлайн-доставок.

Кто покупает продукты онлайн

Несмотря на рост популярности маркетплейсов и интернет-магазинов, доставкой продуктов россияне пользуются не так активно. Офлайн все еще превалирует над онлайн в продовольственном сегменте.

Приверженцы оформления заказов через интернет отмечают преимущества онлайн-покупок:

Отсутствие необходимости носить тяжелые пакеты — 53%

Удобство сервисов доставки еды — 42%

Быстрая доставка в удобное время — 46%

Те, кто продолжает ходить за продуктами в магазины, объясняют свою модель поведения привычкой. Таких респондентов — 55%.

Среди минусов онлайн-заказов россияне отмечают невозможность потрогать и проверить товар перед покупкой — 35%. Еще 32% опрошенных не закупаются впрок, а 21% не хотят ждать курьера. Кроме того, по мнению 16% соотечественников покупки в интернет-магазинах обходятся дороже, чем в магазинах.

Какие продукты едят соотечественники

В целом за 40 лет россияне стали потреблять меньше мучного и сладкого, больше овощей, фруктов и рыбы.

Главная статья расходов — мясо и мясная продукция. Второе место занимают молоко и молочные продукты — 17%, третье — хлеб и крупы — 13%. Меньше всего россияне тратят на подсолнечное масло и прочие жиры — 1,5% расходов.

В каких регионах тратят на еду больше всего

Меньше всего расходуют семейный бюджет на продукты жители Тывы и Мурманской области — 24,4% и 24,6% соответственно. Дороже всего еда обходится жителям Дагестана — более 50% расходов.

В целом по России, затраты на продукты ниже у одиноких граждан, жителей сел и покупателей офлайн-магазинов. Самые большие расходы несут клиенты сервисов доставки продуктов и еды.