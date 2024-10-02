Как микрозаймы влияют на ваш кредитный рейтинг?

Что такое кредитный рейтинг? Могут ли микрозаймы повлиять на кредитный рейтинг и каковы механизмы такого влияния? На этот и многие другие важные вопросы следует знать ответы всем, кто планирует в обозримом будущем оформить крупную ссуду или взять недвижимость в ипотеку.

Кредитный рейтинг: как формируется и на что влияет

Кредитный рейтинг — это показатель надежности заёмщика и его способность правильно рассчитать финансовую нагрузку при оформлении ссуды. Формируется КР в процессе использования гражданином заёмных средств. Здесь учитываются любые нарушения финансовых договоров, например: несоблюдение сроков выплат и даже количество досрочных погашений.

Важно! Некоторые банки не приветствуют закрытие кредитного договора ранее трех месяцев со дня его заключения. В последствии это может негативно отразиться на КИ и стать причиной отказов со стороны кредиторов. Поэтому важно внимательно читать условия прежде, чем принимать окончательное решение.

Рейтинг представлен в виде бальной системы. Чем больше баллов, тем выше доверие к клиенту и ниже процентная ставка. Особенно важен этот момент при оформлении ипотеки или автокредита. В этом случае приветствуется показатель, превышающий 809 баллов. Что делать, если кредитный рейтинг недостаточно высок для выбранного продукта? Как ни странно, оформить несколько небольших краткосрочных ссуд, которые следует выплатить четко в срок.

Микрозаём: отличие от кредита и влияние на кредитный рейтинг

Финансовые продукты, предлагаемые МФО, как правило, характеризуются короткими сроками пользования, небольшими суммами, минимальным количеством документов, высокой скоростью рассмотрения заявки и вероятностью одобрения, а также внушительной процентной ставкой.

Микрозаймы могут быть выгодны тогда, когда требуется небольшая сумма денег на короткий промежуток времени. Кроме того, при этом важно их получить как можно быстрее, для чего, например, многие МФО предлагают взять займ онлайн без проверок (или с чисто символической «пробивкой» данных клиента). Кроме того, микрозаймы — один из самых эффективных способов корректировки КИ в рекордно сжатые сроки. А как же быть с высокой процентной ставкой?

Внимание! Ряд МФО предоставляет льготный период для новых заёмщиков, в течение которого не начисляются проценты на кредитные деньги. Если погашать займы до завершения такого периода, то и не придётся переплачивать.

К примеру, для того чтобы набрать нужное количество баллов КР, необходимо оформить и погасить 5 микрозаймов. Если брать каждый в новой МФО с действующим беспроцентным периодом, то заёмщик убивает сразу двух зайцев. Быстро повышает кредитный рейтинг и не теряет на процентной ставке.

Любые обязательства перед финансовыми организациями отражаются на кредитном рейтинге и фиксируются в бюро кредитных историй. Микрозаймы не исключение. Однако, есть нюанс, о котором не стоит забывать.

Справка! Запись в БКИ о полностью погашенном займе может появится не ранее, чем через 5 дней после закрытия договора. В случае с праздниками этот срок увеличивается до 7 дней и более.

Когда микрозайм может испортить кредитный рейтинг

Обращаясь в МФО, не стоит забывать об одной очень важной вещи. Их финансовые продукты хороши лишь на коротких дистанциях. Если нужны деньги на длительный период времени, то лучше оформить полноценный кредитный продукт в подходящем банке. Иначе, придется переплатить и весьма ощутимо.

И чего однозначно нельзя делать ни при каких обстоятельствах — брать займы в МФО для погашения просрочек по кредитам. Это верная дорога к финансовой пропасти и большим неприятностям на долгие годы. Про положительный кредитный рейтинг можно и вовсе забыть.

Таким образом микрозаймы — прекрасная возможность поправить финансовое положение до получения собственных средств, набрать нужное количество баллов в БКИ и подготовиться к оформлению большой суммы на покупку авто или жилья. При этом, выплатив ссуду до наступления процентного периода, можно еще и сэкономить