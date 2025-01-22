Новые рекорды Мосбиржи: сколько еще россиян станет инвесторами

Рекорды Мосбиржи: сколько россиян еще станет инвесторами

Мосбиржа вновь обновила рекорды по обороту и притоку клиентов. Возможны ли новые максимумы и можно ли вовлечь в оборот «молчунов со спящими счетами».

Волатильность добавила драйва

Объем торгов Мосбиржи за 2024 года вырос на 13,8% и достиг нового рекорда — 1,5 квадриллиона рублей, согласно данным площадки.

Из этой суммы на оборот торгов в фондовом секторе вырос до рекорда в 71,4 триллиона рублей, денежном рынке — 1,06 квадриллиона. Остальное пришлось на валютные и другие площадки. Число физических лиц с брокерскими счетами на бирже в 2024 году выросло на 5,4 млн и достигло 35,1 млн человек. Сделки заключали 10,2 млн частных инвесторов против 7,6 млн в 2023 году.

Как пояснил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, рост оборотов в значительной степени обусловлен повышенной активностью участников рынка в последние месяцы года. «На фоне высокой волатильности — сначала в ожидании роста ставки ЦБ, а потом после ее довольно неожиданного сохранения в декабре, оборот на рынке акций вырос более чем на 80% год к году», — отметил он.

Объем торгов на рынке облигаций в декабре вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с декабрем предыдущего года. Рост оборота биржи также поддержало масштабное размещение госбумаг. Заметно повысилась активность на денежном рынке и рынке деривативов. «В результате общая динамика была позитивной, хотя из-за санкций биржа в середине года и была вынуждена остановить торги долларом и евро», — рассказал эксперт.

«Молчуны» проснутся

До сих пор распространены практики открытия брокерских счетов «в нагрузку» при приобретении других банковских продуктов, отсюда — и миллионы спящих счетов, пояснил Борис Копейкин.

Также, по его мнению, многие потенциальные инвесторы пока ждут благоприятного момента, сохраняя средства на депозитах.

По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анны Кокоревой, решить проблему «молчунов со спящими счетами» непросто. Например, кто-то ждет наилучшего момента для инвестиций, кто-то открыл «чтобы было», у кого-то нет времени на инвестиции.

Однако количество физических лиц, которые совершали сделки хотя бы раз в месяц, выросло в 2024 году почти на миллион человек, с 3 млн до 3,9 млн. «И перспективы дальнейшего роста как числа, так и активности частных инвесторов колоссальные», — отметил Борис Копейкин.

Так, в США акциями владеет примерно 60% граждан. В несколько раз больше, чем в России, даже если к 10 млн человек, совершавшим сделки в течение года, добавить совсем уж долгосрочных инвесторов, которые за весь год со своими акциями вообще ничего не делали.

По мнению экономиста, учитывая, что инвесторы-физические лица обеспечивают три четверти объема торгов акциями и треть торгов облигациями, это создает прочную базу для продолжения роста оборотов биржи, полагает эксперт. Тем более, что оценки стоимости российских компаний крайне низки в международном контексте, отставая по соотношению P/E в разы не только от США и других западных стран, но также и от развивающихся, таких как Турция, Китай и Индия. «Доходности большинства других инструментов зашкаливают», — отметил он.

Кроме этого, ЦБ РФ вскоре перейдет к снижению ставки. Можно рассчитывать и на новые IPO, в том числе госкомпаний, и другие действия по развитию рынка со стороны государства. «Учитывая цели по росту капитализации рынка, поставленные в президентском указе, все это делает крайне вероятным сценарий заметного роста широких классов активов как в краткосрочной, после начала смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так и в долгосрочной перспективе. А значит — практически неизбежен и рост объемов торгов», — отметил Борис Копейкин.

На «квалах» держится рост

Рекордный оборот на Мосбирже вряд ли можно напрямую связать с ростом притока новых розничных инвесторов, уточнил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Исходя из статистики ЦБ РФ, наиболее крупные инвестиции и активные сделки проводят квалифицированные инвесторы (хайнеты, high net worth individual). Они получают это статус после сдачи экзаменов и накопив на счетах не менее 6 млн рублей вложений. «Именно за счет них, а также новых инструментов и интересных ставок по доходности и был обеспечен оборот», — отметил он.

«Да, новый рекорд возможен, и мы ждем в 2025 году приток дополнительных денег на рынок в том числе из депозитов после начала снижения ключевой ставки. Потенциально возможно удвоение количества клиентов за счет привлечения на биржу трудоспособного населения (сейчас — более 70 млн.) и молодежи», — прогнозирует Дмитрий Целищев.

Много событий

По мнению Анны Кокоревой, прошлый год был очень насыщенный корпоративными, макроэкономческими и геополитическими новостями. Выплаты дивидендов, отчетность, редомициляция и IPO поддерживали интерес инвесторов к рынку и привели к сильным как восходящим, так и нисходящим движениям в ряде инструментов.

«Мы наблюдали приток средств в облигации на фоне повышения ключевой ставки, рост оборотов в валютных парах и фьючерсах на валюту на фоне прекращения торгов валютой недружественных стран, а также в некоторые дни экстремальные объемы на рынке акции чаще связанные с внешними новостями. Большую популярность имели ПИФы и фонды денежного рынка», — перечислила она причины роста оборотов.

Поэтому, по оценке эксперта, вполне возможен и новый рекорд оборота и прибыли Мосбиржи. «Рынок акций все еще дешев и это хорошая возможность для заработка, которую не стоит упускать. Так же впереди дивидендный сезон, который поддержит рынок, ставка остается высокой, что интерес к облигациям сохранится», — отметила Анна Кокорева.

Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев также отметил, что рынок акций показал существенный рост оборотов год к году из-за несколько причин. Во-первых, рекордное за последние 17 лет количество IPO. Во-вторых, значительный объем редомициляций компаний в 2024 году — многие инвесторы, купившие расписки за рубежом, активно продавали расконвертированные бумаги.

В-третьих, рынок сейчас достаточно волатилен, и многие инвесторы торгуют как в лонг, так и в шорт, что также увеличивает обороты торгов. Кроме того, значительный вклад внес рост объемов фондов денежного рынка на фоне повышения ключевой ставки. Приток новых розничных инвесторов на биржу также оказал определенный эффект на объем торгов.

«Российский фондовый рынок активно развивается, видим, что количество розничных инвесторов растет. Однако в условиях настолько высоких ставок многие розничные инвесторы предпочитают открыть депозит нежели покупать ценные бумаги, потому что считают банковский вклад более надежным инструментом», — уточнил он.

Работает конвейер

Генеральный директор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов назвал 10 миллионов активных розничных участников торгов на бирже в 2024 году «выдающимся результатом для нашего фондового рынка».

«Причины успеха — это и конвейер продаж в банках, который привлекает людей на биржу, это и активы, запертые в стране и ищущие себе применения, и рост доходов, который также доходит до брокерских счетов. Год был богат на события и, соответственно, на рыночную волатильность. Естественно, люди хотели ею воспользоваться», — пояснил он.

Но, по оценке эксперта, торги розничных инвесторов — это не главный драйвер оборота на бирже. 1 квадриллион рублей — это оборот денежного рынка, 85% которого составляют операции РЕПО, а это сделки профессиональных участников рынка, компаний и банков.

«Если говорить про охват розницы и потенциал роста, то существующие 35 млн счетов при 10 млн активных, — это уже внушительный объем для повышения конверсии», — полагает Павел Митрофанов.

И, по его мнению, основные усилия брокеров можно ожидать именно в сфере наполнения счетов и повышения активности клиентов. «Я полагаю, что как только действия Банка России в определении ключевой ставки будут восприняты рынком как разворот ДКП в сторону смягчения, мы увидим ралли на рынке, рост торгов и приток новых денег на счета», — прогнозирует он.

Все дело в грамотности

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов объяснил приток розничных инвесторов на Мосбиржу ростом финансовой грамотности граждан и повышение доверия к ставшим им понятным финансовым инструментам. На увеличение числа брокерских счетов также влияла информационная кампания по облигациям федерального займа, инвестировать в которые агитировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Надежность этих бумаг высока и доходность (ставка купона) держится на высоком уровне.

«Очевидно, что, когда ключевая ставка пойдет вниз, те, кто сейчас купил ОФЗ на средний или долгий срок, будут получать более высокий доход, чем те, кто размещает деньги во вклады», — прогнозирует он. В целом, по оценке Вениамина Каганова, усилия по информированию граждан не проходят напрасно.