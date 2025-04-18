Останется ли Райффайзен Банк в России?

После начала конфликта в Украине в 2022 году многие иностранные компании ушли с российского рынка. Однако австрийский Райффайзен Банк, один из крупнейших зарубежных банков в РФ, до сих пор сохраняет присутствие в стране. Это вызывает устойчивый интерес как у клиентов, так и у аналитиков: останется ли банк в России или всё-таки покинет рынок?

Финансовые мотивы и реалии

Российский Райффайзен Банк остаётся одним из самых прибыльных подразделений группы RBI. Согласно финансовой отчётности, в 2023 году чистая прибыль российского бизнеса составила около 1,8 млрд евро, что почти половина всей прибыли группы.

«Мы обязаны действовать ответственно перед нашими клиентами и сотрудниками, одновременно соблюдая санкционные ограничения и законы Австрии и ЕС», — говорится в официальном заявлении Райффайзен Банк Интернациональ.

Также банк продолжает выполнять важную функцию: обслуживание международных переводов, которые остались доступны немногим российским банкам.

Политическое давление усиливается

Несмотря на коммерческий успех, Райффайзен испытывает значительное давление со стороны европейских регуляторов. В феврале 2024 года Европейский центробанк потребовал от RBI сократить бизнес в России или найти путь для его выхода. Аналогичные требования высказывались и ранее, включая заявления Еврокомиссии и США.

«Сохраняющееся присутствие RBI в России подрывает единую санкционную политику ЕС», — заявила евродепутат Виола фон Крамон.

РБИ в ответ сообщил, что рассматривает «все возможные варианты вплоть до выхода», однако подчёркивает: сделать это без ущерба для клиентов и сотрудников крайне сложно.

Перспективы для клиентов в России

Сегодня Райффайзен Банк в России продолжает работать в стандартном режиме. Клиенты могут пользоваться всеми услугами: от открытия счетов и кредитования до валютных переводов. В 2023 году количество активных клиентов банка в России превысило 5 млн человек, что демонстрирует высокий уровень доверия.

Однако сохраняется неопределённость. Как отмечают аналитики агентства Fitch, «любое решение о выходе будет связано с серьёзными юридическими и операционными трудностями». К тому же правительство России ввело дополнительные барьеры для продажи активов иностранными компаниями, включая необходимость одобрения со стороны властей и выплату так называемого «добровольного взноса» в бюджет.

Будущее: на перепутье

RBI находится в сложной ситуации: с одной стороны — прибыль и устойчивый бизнес в России, с другой — политическое давление и риски репутации в Европе. Прямых заявлений о дате выхода нет, но банк неоднократно подчёркивал, что «работает над структурированным сокращением присутствия».

«Мы не можем комментировать конкретные шаги, но подчёркиваем: наш приоритет — безопасность клиентов и соответствие законодательству», — заявил Йохан Штробль, генеральный директор RBI, в интервью Der Standard.

Судьба Райффайзен Банка в России во многом зависит от развития геополитической ситуации и возможных сделок с потенциальными покупателями. Пока же, на фоне нестабильности и ограниченного выбора альтернатив, он продолжает оставаться важным игроком на российском банковском рынке.