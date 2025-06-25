💰 Потенциал акций «Норникеля» — стоит ли сейчас входить?

Российский рынок не балует инвесторов стабильностью, но даже в условиях неопределённости остаются бумаги, на которые смотрят с интересом. Одна из таких — акции ПАО «ГМК Норильский никель». Это не просто металлургический гигант, а стратегически важная компания мирового уровня. Но стоит ли сейчас покупать её акции? Разбираемся.

🔍 Почему «Норникель» интересен?

Начнём с главного: “Норникель” — лидер в производстве палладия и никеля. Около 40% всего палладия в мире поступает именно с его рудников. Эти металлы нужны в автопроме, электронике, производстве аккумуляторов — словом, спрос остаётся стабильно высоким, даже когда экономика штормит.

Финансово всё тоже стабильно. Рентабельность по EBITDA — выше 45%, компания зарабатывает много и уверенно. Это важно на фоне высоких рисков в экономике: устойчивость — ключ.

💸 А как насчёт дивидендов?

Здесь “Норникель” традиционно радует инвесторов. До последнего времени он направлял до 60% EBITDA на дивиденды. В последние годы выплаты приостанавливались — из-за геополитики, неопределённости и нужд по инвестпроектам. Но уже в 2025 году ожидается частичное восстановление дивидендов.

Если вы — инвестор, ориентированный на пассивный доход, “Норникель” может стать именно той бумагой, которую стоит держать в портфеле “на пенсию”.

🌱 ESG, экология и будущее

Кто сказал, что промышленный гигант не может быть экологичным? “Норникель” активно вкладывается в проекты по снижению воздействия на окружающую среду. “Серный проект” в Норильске — флагманская инициатива, направленная на радикальное сокращение выбросов.

Кроме экологии, компания инвестирует в цифровизацию и модернизацию, повышая эффективность и снижая риски. Это важно как для бизнеса, так и для имиджа — особенно в условиях растущего интереса инвесторов к ESG-подходу.

⚠️ А какие риски?

Главный — геополитика. Несмотря на то что сам “Норникель” не под прямыми санкциями, ограничений хватает: логистика, поставки оборудования, расчёты в долларах и евро. Всё это влияет на операционную деятельность и инвестиционную привлекательность.

Также нужно учитывать волатильность цен на металлы. В 2023–2024 году палладий и никель дешевели. Это ударило по выручке. Есть и внутренние сложности — например, необходимость больших инвестиций в обновление мощностей.

📈 Есть ли потенциал роста?

Да, и он вполне ощутим. Сейчас акции “Норникеля” недооценены по мультипликаторам — и это мнение многих аналитиков. При восстановлении цен на металлы и стабилизации обстановки потенциал роста оценивается в пределах 15–30% в горизонте 12–18 месяцев.

Добавим сюда возможное возвращение дивидендов — и получаем довольно интересную картину для долгосрочного инвестора.

🧾 Итого — брать или нет?

“Норникель” — это про надёжность, сырьевую мощь и потенциал дохода. Бумага точно не для краткосрочных спекуляций, но как часть долгосрочной стратегии — выглядит убедительно.

Если вы готовы к рискам (геополитика, сырьевая волатильность) и хотите включить в портфель сильную металлургическую историю с возможностью получать стабильные дивиденды — “Норникель” заслуживает внимания.

📌 Материал не является инвестиционной рекомендацией. Прежде чем принимать решение, оцените свои цели и рископрофиль или проконсультируйтесь с финансовым советником.