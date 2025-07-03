5 облигаций, которые приносят дивиденды каждый день
- 3 Июля 2025
💸 5 облигаций, которые приносят дивиденды каждый день
Как настроить пассивный доход от облигаций и получать выплаты практически ежедневно
📌 Почему это вообще возможно?
Многие думают, что облигации приносят доход лишь раз в полгода. И это правда — в классическом понимании. Но если взглянуть глубже, можно выстроить стратегию, при которой деньги будут работать на вас каждый день, а на счёте — регулярно появляться новые поступления.
Разберём 5 типов облигаций и инвестиционных инструментов, которые позволяют создать ежедневный поток дохода.
1. ОФЗ-ПК — госгарантия и ежедневное начисление дохода
Облигации федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) — один из самых надёжных вариантов. Доход зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и начисляется ежедневно в виде накопленного купонного дохода (НКД).
🟢 Пример: ОФЗ 29020
Надёжность: максимальная (государство)
Купон: раз в квартал
Доходность: зависит от ключевой ставки
НКД растёт ежедневно — при продаже облигации вы получаете и его
🛠 Лайфхак: при активном управлении портфелем (например, регулярная фиксация НКД), можно почти имитировать ежедневную выплату.
2. Корпоративные облигации с ежемесячными купонами
Некоторые крупные компании выпускают облигации с ежемесячной выплатой процентов. Если собрать несколько таких выпусков с разными датами, можно выстроить «финансовый календарь» с поступлениями чуть ли не каждый день.
🟢 Примеры:
Тинькофф Банк БО
РУСАЛ Братск
Совкомбанк выпуск 001Р-06
📈 Доходность — 11–14% годовых
⚠ Риск — выше, чем у ОФЗ, но оправдан для умеренно агрессивных портфелей
3. Облигации с амортизацией — возвращают тело долга частями
В отличие от классических бумаг, амортизируемые облигации возвращают часть тела долга уже в течение срока действия. Эти выплаты можно рассматривать как дополнительный доход.
🟢 Пример: Сегежа БО-П03
Купон: раз в квартал
Амортизация: по графику
Плюс: быстрый возврат части капитала, деньги можно сразу реинвестировать
4. Еврооблигации — валютный поток
Хотите защиту от рублевой инфляции и дивиденды в долларах? Еврооблигации — ваш выбор. Они платят купоны 1–2 раза в год, но с учётом роста НКД и высокой ликвидности, можно получать доход почти ежедневно, особенно если продавать бумаги перед купонной отсечкой.
🟢 Пример:
Газпром еврооблигации 2030
Валюта: USD
Доходность: 5–7% годовых в валюте
Риски: связаны с геополитикой и санкциями
5. Облигационные фонды с ежедневной выплатой
Если хотите буквально ежедневные поступления на счёт — посмотрите на фонды облигаций (БПИФы/ETF). Некоторые из них действительно выплачивают доход каждый день (или каждую неделю), перераспределяя купоны от десятков эмитентов.
🟢 Примеры:
Tinkoff Bonds+
ВТБ – Облигации Мосбиржи
Сбер – Индекс облигаций РФ
✅ Преимущества:
Автоматическая диверсификация
Ежедневный расчёт стоимости пая
Можно выводить деньги в любой момент
🎯 Как выстроить ежедневный денежный поток?
Вот пример стратегии для тех, кто хочет «дивиденды» каждый день:
Покупаем ОФЗ-ПК — база портфеля, надёжно и с ежедневным НКД
Добавляем 3–4 корпоративные облигации с ежемесячными купонами, у каждой — своя дата выплаты
Включаем одну-две амортизационные облигации для возврата тела
Часть средств держим в фонде облигаций с ежедневной ликвидностью
Все поступления — реинвестируем или частично выводим
Результат: почти каждый день на вашем счёте — либо купон, либо часть тела, либо прирост НКД. Работает как часы.
Облигации — не скучный инструмент с редкими выплатами. При грамотном подходе они превращаются в реальный источник ежедневного дохода. Главное — понимать, как работает НКД, как составлять купонный календарь и как комбинировать активы с разной периодичностью выплат.