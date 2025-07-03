💸 5 облигаций, которые приносят дивиденды каждый день

Как настроить пассивный доход от облигаций и получать выплаты практически ежедневно

📌 Почему это вообще возможно?

Многие думают, что облигации приносят доход лишь раз в полгода. И это правда — в классическом понимании. Но если взглянуть глубже, можно выстроить стратегию, при которой деньги будут работать на вас каждый день, а на счёте — регулярно появляться новые поступления.

Разберём 5 типов облигаций и инвестиционных инструментов, которые позволяют создать ежедневный поток дохода.

1. ОФЗ-ПК — госгарантия и ежедневное начисление дохода

Облигации федерального займа с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) — один из самых надёжных вариантов. Доход зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и начисляется ежедневно в виде накопленного купонного дохода (НКД).

🟢 Пример: ОФЗ 29020

Надёжность: максимальная (государство)

Купон: раз в квартал

Доходность: зависит от ключевой ставки

НКД растёт ежедневно — при продаже облигации вы получаете и его

🛠 Лайфхак: при активном управлении портфелем (например, регулярная фиксация НКД), можно почти имитировать ежедневную выплату.

2. Корпоративные облигации с ежемесячными купонами

Некоторые крупные компании выпускают облигации с ежемесячной выплатой процентов. Если собрать несколько таких выпусков с разными датами, можно выстроить «финансовый календарь» с поступлениями чуть ли не каждый день.

🟢 Примеры:

Тинькофф Банк БО

РУСАЛ Братск

Совкомбанк выпуск 001Р-06

📈 Доходность — 11–14% годовых

⚠ Риск — выше, чем у ОФЗ, но оправдан для умеренно агрессивных портфелей

3. Облигации с амортизацией — возвращают тело долга частями

В отличие от классических бумаг, амортизируемые облигации возвращают часть тела долга уже в течение срока действия. Эти выплаты можно рассматривать как дополнительный доход.

🟢 Пример: Сегежа БО-П03

Купон: раз в квартал

Амортизация: по графику

Плюс: быстрый возврат части капитала, деньги можно сразу реинвестировать

4. Еврооблигации — валютный поток

Хотите защиту от рублевой инфляции и дивиденды в долларах? Еврооблигации — ваш выбор. Они платят купоны 1–2 раза в год, но с учётом роста НКД и высокой ликвидности, можно получать доход почти ежедневно, особенно если продавать бумаги перед купонной отсечкой.

🟢 Пример:

Газпром еврооблигации 2030

Валюта: USD

Доходность: 5–7% годовых в валюте

Риски: связаны с геополитикой и санкциями

5. Облигационные фонды с ежедневной выплатой

Если хотите буквально ежедневные поступления на счёт — посмотрите на фонды облигаций (БПИФы/ETF). Некоторые из них действительно выплачивают доход каждый день (или каждую неделю), перераспределяя купоны от десятков эмитентов.

🟢 Примеры:

Tinkoff Bonds+

ВТБ – Облигации Мосбиржи

Сбер – Индекс облигаций РФ

✅ Преимущества:

Автоматическая диверсификация

Ежедневный расчёт стоимости пая

Можно выводить деньги в любой момент

🎯 Как выстроить ежедневный денежный поток?

Вот пример стратегии для тех, кто хочет «дивиденды» каждый день:

Покупаем ОФЗ-ПК — база портфеля, надёжно и с ежедневным НКД Добавляем 3–4 корпоративные облигации с ежемесячными купонами, у каждой — своя дата выплаты Включаем одну-две амортизационные облигации для возврата тела Часть средств держим в фонде облигаций с ежедневной ликвидностью Все поступления — реинвестируем или частично выводим

Результат: почти каждый день на вашем счёте — либо купон, либо часть тела, либо прирост НКД. Работает как часы.

Облигации — не скучный инструмент с редкими выплатами. При грамотном подходе они превращаются в реальный источник ежедневного дохода. Главное — понимать, как работает НКД, как составлять купонный календарь и как комбинировать активы с разной периодичностью выплат.