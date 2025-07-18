5 акций, в которые сейчас лучше не вкладываться на российском рынке

«Ваш путь к стабильному доходу начинается здесь»

Инвестирование на фондовом рынке требует трезвой оценки не только потенциальной доходности, но и рисков. Некоторые эмитенты, несмотря на громкие названия или прошлые успехи, в текущих макроэкономических и отраслевых условиях демонстрируют признаки переоценённости, слабой операционной эффективности или высокой неопределённости. Ниже представлены пять российских акций, в которые на данный момент нецелесообразно инвестировать, исходя из фундаментального анализа и рыночной конъюнктуры.

1.

TCS Group (тикер: TCSG)

Сфера: финтех, банковские услуги (бренд Тинькофф)

Причины для осторожности:

Регуляторные риски. Усиление контроля ЦБ за потребительским кредитованием и повышенные требования к достаточности капитала оказывают давление на финансовые показатели компании.

Снижение маржи. Рост ставок ЦБ и высокая конкуренция в секторе финтеха сжимают процентную маржу.

Нестабильный внешний фон. Отсутствие доступа к западным рынкам капитала ограничивает возможности масштабирования.

Вывод: несмотря на сильный бренд, в текущих условиях бизнес-модель TCS испытывает давление, а риски превышают потенциальную доходность.

2.

Ozon Holdings (тикер: OZON)

Сфера: e-commerce

Причины для осторожности:

Отрицательная рентабельность. Компания остаётся убыточной на операционном уровне, несмотря на рост выручки.

Высокая долговая нагрузка. После дефолта по евробондам и технической приостановки торгов на NASDAQ структура капитала остаётся неоптимальной.

Жесткая конкуренция. Давление со стороны Wildberries, Яндекс.Маркета и маркетплейсов из сегмента FMCG ограничивает возможности роста доли рынка.

Вывод: пока компания не демонстрирует устойчивой прибыли, инвестиции остаются спекулятивными.

3.

РусГидро (тикер: HYDR)

Сфера: энергетика, гидрогенерация

Причины для осторожности:

Низкая инвестиционная привлекательность. Отрасль регулируемая, темпы роста ограничены тарифным регулированием.

Слабая дивидендная политика. В сравнении с другими энергетическими компаниями дивиденды нестабильны и низки.

Геополитические ограничения. Участие в инфраструктурных проектах в Дальневосточном регионе связано с высокими капитальными затратами и долгим сроком окупаемости.

Вывод: несмотря на стабильную операционную деятельность, акция не представляет интереса с точки зрения роста или доходности.

4.

Аэрофлот (тикер: AFLT)

Сфера: авиационные перевозки

Причины для осторожности:

Ограничение международных рейсов. Изоляция от западного авиационного рынка снизила загрузку и доход на пассажиро-километр.

Флот и техобслуживание. Ограниченный доступ к запчастям и обслуживанию иностранных самолётов увеличивает эксплуатационные риски.

Высокие убытки. Несмотря на поддержку государства, компания продолжает демонстрировать нестабильные финансовые результаты.

Вывод: перспективы отрасли туманны, а структура затрат компании делает её уязвимой к внешним шокам.

5.

Селигдар (тикер: SELG)

Сфера: добыча золота и олова

Причины для осторожности:

Зависимость от цен на золото. В условиях укрепления рубля и нестабильности глобального спроса на драгметаллы рентабельность снижается.

Ограниченная ликвидность. Акции компании имеют сравнительно низкую оборотистость, что повышает риск для частного инвестора.

Ограниченные запасы. Разработка месторождений требует капитальных вложений, в то время как текущая ресурсная база близка к исчерпанию.

Вывод: бумага остаётся волатильной и слабо предсказуемой, не рекомендована к вложению без глубокого отраслевого анализа.

Что в итоге?

Инвестор, ориентированный на средне- и долгосрочные вложения, должен учитывать не только доходность, но и устойчивость бизнес-модели эмитента. В условиях высокой макроэкономической и геополитической неопределённости особую ценность приобретают компании с прозрачной отчётностью, стабильной дивидендной политикой и низкой долговой нагрузкой.

Вышеуказанные акции, несмотря на медийность или прошлые достижения, на сегодняшний день несут в себе повышенные риски, и их покупка может обернуться разочарованием. Рациональность и диверсификация остаются ключевыми принципами эффективного портфельного управления.

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