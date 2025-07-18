ЦБ снова снизит ставку: сколько отрежут в этот раз?

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6 июня Банк России неожиданно снизил ключевую ставку с 21 % до 20 % годовых — впервые с конца 2022 года. Это решение объяснялось замедлением инфляции, снижением инфляционных ожиданий и стабилизацией внутреннего спроса.

С тех пор ситуация продолжила улучшаться. По данным на середину июля, недельная инфляция замедлилась до 0,02 %, годовая — до 9,34 %. Ожидания домохозяйств по инфляции на ближайшие 12 месяцев держатся на уровне 13 %. Это усиливает аргументы за новое снижение ключевой ставки на ближайшем заседании 25 июля 2025 года.

📊 Прогнозы участников рынка

Большинство аналитиков уверены: ЦБ продолжит снижать ставку. Опрос «Ведомостей» показал, что 12 из 20 экспертов ожидают снижения сразу на 2 п.п. — до 18 %. Четверо — до 19 %, двое — в диапазоне 18–18,5 %. Один эксперт допускает снижение до 17 %.

Аналитики Finam и SberCIB также считают, что летом ставка опустится до 18–19 %, а к концу года — до 16–17 %, если инфляция продолжит снижаться. Прогнозы Mail.ru и РИА «Новости» поддерживают сценарий –2 п.п., как заметный, но умеренный шаг. Осторожные участники рынка допускают снижение лишь на 1 п.п., если риски для рубля сохраняются.

🧭 Что толкает ставку вниз

Замедление инфляции. Текущая динамика делает реалистичной цель снизить инфляцию до 7–8 % к концу года. Стабильные ожидания. Население не ждёт роста цен — нет повода держать ставку на высоком уровне. Слабый потребительский спрос. Замедление кредитования требует поддержки со стороны ЦБ. Риски для роста. Центробанк учитывает снижение темпов ВВП и охлаждение активности.

При этом резкое снижение ставки может ослабить рубль и вновь ускорить инфляцию. Поэтому базовый сценарий — постепенное смягчение.

🎯 Чего ждать 25 июля

Сценарий снижения на 2 п.п. — до 18 % — выглядит наиболее вероятным. Такой шаг поддерживает большинство экспертов и банков. Он поможет поддержать экономику, не создавая излишнего давления на валюту.

Также обсуждается более осторожный вариант: –1 п.п., до 19 %. Он может быть выбран, если регулятор решит подстраховаться от внешних рисков.

Менее вероятный сценарий — снижение на 3 п.п., до 17 %. Это будет сигналом начала быстрого цикла смягчения, но ЦБ вряд ли пойдёт на него в текущих условиях.

🛠 Последствия и рекомендации

Ожидаемое снижение ставки приведёт к снижению доходности по вкладам — по прогнозам, до 16–17 % годовых. Это уменьшит привлекательность рублевых сбережений.

Для заёмщиков, напротив, это хорошая новость: ставки по кредитам, включая ипотеку и автокредиты, продолжат снижаться. Это поддержит спрос и розничный рынок.

Бизнес получит стимул к расширению: доступ к кредитам станет дешевле. Однако важно следить за курсом рубля и темпами роста цен, чтобы смягчение не обернулось новым инфляционным витком.

Большинство аналитиков ожидают, что Банк России снизит ключевую ставку 25 июля на 2 п.п. — до 18 %. Это решение выглядит оправданным на фоне снижения инфляции и охлаждения спроса.

При этом возможен и более осторожный шаг — снижение на 1 п.п. до 19 %, если внешние и внутренние риски покажутся регулятору значимыми. Сценарий –3 п.п. остаётся маловероятным, но возможным в случае ускоренной дезинфляции.

Ответ появится 25 июля в 13:30 — это заседание может определить денежную политику на второе полугодие.

Долгосрочные решения — уверенное финансовое будущее