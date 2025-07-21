Россиян могут освободить от НДФЛ при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги

Сильные инвестиции. Прочные результаты.» CONOMY TERMINAL

В России предложили ввести налоговые льготы для граждан, инвестирующих в ценные бумаги на длительный срок. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводит агентство ТАСС.

По мнению депутата, освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или предоставление льгот по налогообложению может стать стимулом для долгосрочных вложений. «Если человек инвестирует в ценные бумаги на срок от трех лет и более, можно рассмотреть возможность освобождения от подоходного налога. Как минимум, налоговая нагрузка должна быть снижена, чтобы гражданин понимал: долгосрочные инвестиции — это выгодно», — отметил он.

Такая мера, по словам Аксакова, особенно актуальна в условиях снижения процентных ставок по банковским вкладам, что может привести к оттоку средств с депозитов. Чтобы сохранить инвестиционную активность среди населения, необходимо предложить гражданам альтернативные финансовые инструменты с более привлекательными условиями.

Одним из таких инструментов могут стать цифровые финансовые активы. Аксаков сообщил, что в настоящее время ведётся работа над изменениями в налоговом законодательстве, которые позволят сделать инвестиции в такие активы более выгодными. «Наша цель — создать условия, при которых вложения в цифровые активы будут не только интересными, но и защищёнными с налоговой точки зрения. Мы уже достигли предварительных договорённостей и надеемся, что соответствующие поправки удастся принять осенью», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что инвестиции в акции — это не только способ сохранить и приумножить капитал, но и вклад в развитие отечественной экономики. По его словам, граждане, приобретающие ценные бумаги, фактически финансируют реальные проекты российских компаний, способствуя их росту и модернизации.

«Мы должны использовать налоговые механизмы для поощрения перехода от депозитного поведения к инвестиционному. Это касается как традиционного фондового рынка, так и новых инструментов — таких как цифровые активы, выпускаемые для привлечения средств в инвестиционные проекты», — заключил Аксаков.

Наряду с обсуждаемыми мерами по стимулированию частных инвестиций, в России с 2024 года уже действует государственная программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она ориентирована на формирование у граждан устойчивых накоплений с поддержкой со стороны государства. Участие в программе позволяет рассчитывать на дополнительный доход в будущем, а также на финансовую подушку на случай непредвиденных жизненных ситуаций.

Дополнительно, в июле 2025 года Министерство финансов РФ предложило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение размера налогового вычета по программам долгосрочных сбережений для семей с детьми — до 1 миллиона рублей. Это условие будет распространяться на семьи, в которых возраст ребёнка не превышает 18 лет, либо 24 лет при очной форме обучения.

Таким образом, власти стремятся создать благоприятные условия для долгосрочного инвестирования и повышения финансовой грамотности граждан. Комбинация налоговых стимулов и государственных программ накоплений должна стать основой формирования инвестиционной культуры в стране.

«Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд»