Инвестиции 2025: акции или ETF — куда выгоднее вкладывать в России?

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В 2025 году россияне всё чаще рассматривают инвестиции как способ сохранить и приумножить капитал. На первый план выходят два популярных направления — вложения в отдельные акции и в ETF (биржевые фонды). Но что выбрать в текущих экономических условиях? Давайте разберёмся, где выгоднее и безопаснее инвестировать — с примерами и акцентом на российский рынок.

Что такое ETF и акции в контексте РФ

Акции — это доли в компаниях, торгующихся на Московской бирже. Владелец акций получает прибыль через рост их цены и дивиденды. Это классический способ заработка на фондовом рынке.

ETF (или БПИФы в российской терминологии) — это биржевые фонды, которые аккумулируют средства инвесторов и покупают корзину активов: акции, облигации, валюту, золото и т.д. Один пай ETF даёт доступ сразу к десяткам инструментов.

В 2025 году российские ETF становятся всё более разнообразными: от фондов на индекс Мосбиржи до тематических — например, на компании металлургии, IT или экспортеров.

Пример 1: инвестиции в акции — ставка на лидеров

В начале 2023 года инвестор купил акции Сбербанка по 170 рублей за штуку. Несмотря на волатильность, к середине 2025 года котировки превысили 290 рублей. Доходность — более 70% за два года.

Похожая история — с Лукойлом. С середины 2022 года бумаги компании выросли на фоне высоких цен на нефть и стабильной дивидендной политики.

Вывод: грамотно выбранные российские акции могут приносить стабильную и высокую доходность. Особенно, если учитывать дивиденды, которые в 2025 году остаются на привлекательном уровне.

Пример 2: ETF — защита от риска и альтернатива ручному выбору

Другой инвестор не хотел выбирать отдельные акции и вложился в БПИФ Тинькофф «Индекс МосБиржи полной доходности» (TIMO). Фонд повторяет индекс Мосбиржи и включает в себя крупнейшие компании России. За два года TIMO показал доходность около 35–40%, что ниже, чем у отдельных «звёзд», но стабильнее.

Если же инвестор выбрал бы БПИФ на дивидендные акции (например, от Альфа-Капитала), он получил бы не только рост, но и регулярные выплаты — средняя дивдоходность таких фондов в 2024–2025 годах держалась в диапазоне 9–12% годовых.

Вывод: ETF — хороший способ снизить риски и не зависеть от колебаний одной компании.

Что влияет на выбор в 2025 году?

1. Рыночные условия. Российский рынок остаётся волатильным. Санкции, курсовые колебания, экспортные ограничения и изменение ключевой ставки ЦБ РФ напрямую влияют на динамику акций. ETF позволяют распределить эти риски.

2. Налоговые льготы. При инвестировании через ИИС (Индивидуальный инвестиционный счёт) можно получить налоговый вычет как при покупке акций, так и ETF.

3. Доступность информации. В 2025 году большинство брокеров предлагают аналитику по ETF и акциям, но выбор требует разного уровня подготовки: акции — для тех, кто хочет вникать; ETF — для тех, кто предпочитает автоматизацию.

Кому подойдут акции?

Выбор в пользу отдельных бумаг будет логичным, если:

Вы следите за новостями экономики и компаний;

Умеете анализировать отчётность и понимаете отраслевые тренды;

Стремитесь к высокой доходности и готовы к рискам;

Хотите использовать ИИС с вычетом типа «А» на активную торговлю.

Подходящие отрасли в 2025 году: нефть и газ, банки, удобрения, энергетика.

Кому подойдут ETF?

Инвесторам, которые:

Предпочитают «купил и держи»;

Не хотят анализировать рынок;

Начинают путь и боятся ошибок;

Хотят автоматической диверсификации даже на небольшую сумму.

В 2025 году популярны следующие фонды:

TIMO — индекс на весь рынок Мосбиржи;

VTBX — фонд от ВТБ на дивидендные акции РФ;

TSPX — фонд на индекс S&P 500 (доступен в рублёвом эквиваленте через синтетическую репликацию);

TGLD — фонд на золото, используется как защита от рублевой инфляции.

Смешанная стратегия — оптимальный подход

Многие инвесторы в России в 2025 году комбинируют оба инструмента. Например:

60% — ETF на индекс и дивидендные акции;

30% — акции компаний с потенциалом роста (например, ГМК «Норникель», МТС, Россети);

10% — золото или валютные фонды.

Это позволяет сгладить риски и воспользоваться преимуществами обеих стратегий.

Инвестировать в акции или ETF — вопрос не только доходности, но и ваших знаний, целей и отношения к риску. В 2025 году на российском рынке:

Акции дают шанс на высокую прибыль, но требуют анализа и несут больше рисков;

ETF — надёжный вариант для начинающих, пассивных и долгосрочных инвесторов;

Смешанный подход — компромисс между ростом и стабильностью.

Выбор за вами. Главное — инвестировать осознанно и с учётом текущих реалий российского рынка и с лучшим сервисом для инвестиций CONOMY TERMINAL