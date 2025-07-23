ЦБ меняет правила? Как это скажется на рынке и ваших инвестициях

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Во вторник, 22 июля, российские фондовые индексы завершили день в плюсе: индекс МосБиржи прибавил 0,14%, достигнув отметки 2825,61 пункта, а РТС вырос на 0,44%, закрывшись на уровне 1139,90 пункта. В то же время индекс государственных облигаций RGBITR снизился на 0,36%, опустившись до 706,45 пункта. Участники долгового рынка уже заранее заложили в котировки вероятное снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 25 июля. Однако если Центробанк ограничится более умеренным шагом и даст жёсткий сигнал по денежно-кредитной политике, это может вызвать заметную коррекцию на рынке облигаций.

На валютном рынке рубль продолжает демонстрировать стабильность. Его поддержку обеспечивают как фундаментальные, так и структурные факторы. Снижение внешнего долга страны и закрытые каналы доступа к зарубежным рынкам капитала сокращают отток валюты, укрепляя национальную валюту. Дополнительным позитивом для рубля выступает высокая ключевая ставка, делающая рублёвые активы привлекательными для инвесторов и побуждающая экспортеров размещать свободную ликвидность в банках на выгодных условиях. Одновременно с этим внутренний спрос на иностранную валюту остаётся умеренным: импортеры сокращают закупки, а население всё чаще отказывается от потребления в пользу накоплений. Ситуация благоприятна для рубля и в глобальном контексте — доллар США остаётся под давлением на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и торговых напряжённостей, включая потенциальное введение новых пошлин на европейские товары с 1 августа.

На фоне ослабления доллара продолжился рост цен на золото. Инвесторы рассматривают драгметалл как защитный актив на фоне неопределённости в экономике и ожиданий снижения процентных ставок в США уже в сентябре. Это делает американские гособлигации менее привлекательными, переключая интерес на золото. До конца лета котировки золота могут сохранить тенденцию к росту.

Новости и ожидания: внимание к новым индексам и переговорам

Московская биржа начала публикацию нового индекса создания стоимости — MVBI (Market Value Building Index). Его цель — стимулировать рост акционерной стоимости публичных компаний и способствовать развитию лучших корпоративных практик. В состав индекса уже вошли акции таких эмитентов, как Московская биржа, ЭН+, SFI, «Европлан», «МТС-Банк» и «ПРОМОМЕД». Формирование нового индекса может повысить интерес инвесторов к этим компаниям, а также улучшить ликвидность их акций.

На рынке сохраняется высокая чувствительность к геополитическим новостям. Инвесторы ожидают возможного проведения третьего раунда прямых переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле, которые, по сообщениям СМИ, могут состояться в среду, 23 июля. Несмотря на сдержанные оценки перспектив со стороны Кремля, сам факт продолжения диалога может восприниматься рынком позитивно.

Индекс МосБиржи, на фоне растущих ожиданий смягчения денежной политики и возможных сдвигов в дипломатическом процессе, приблизился к верхней границе нисходящего канала и ключевому техническому уровню — 200-дневной скользящей средней. В случае пробоя и закрепления выше диапазона 2860–2870 пунктов, откроется путь к следующей цели — отметке 3000 пунктов. Однако устойчивость восходящего движения будет во многом зависеть от решений регулятора и фона внешнеполитических новостей.

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