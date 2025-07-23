Лидеры роста на фондовом рынке России в июле 2025: где искать прибыль с Conomy Terminal
- 23 Июля 2025
Лидеры роста на фондовом рынке России в июле 2025: где искать прибыль с Conomy Terminal
Июль 2025 года оказался жарким не только по погоде, но и на российском фондовом рынке. Инвесторы получили массу поводов для оптимизма — некоторые акции продемонстрировали уверенный рост на десятки процентов. Кто стал лидером роста, почему это произошло, и как оперативно находить такие акции? Разбираемся с помощью Conomy Terminal — сервиса, который уже стал must-have для активных трейдеров и инвесторов.
Кто лидировал в июле 2025: ТОП-5 акций с максимальным ростом
По данным Conomy Terminal, вот как выглядит пятёрка лидеров роста за июль:
Полюс Золото (+28%)
Рост цен на золото и стабильная отчетность компании подтолкнули бумаги вверх.
Тинькофф Банк (+23%)
Инновации в финтехе и запуск новой платформы для B2B вызвали бурный рост интереса инвесторов.
Лукойл (+19%)
Отчетность за второй квартал превзошла ожидания аналитиков, а также сыграли роль дивидендные ожидания.
Сегежа Групп (+17%)
Снижение себестоимости производства и рост экспорта на азиатские рынки поддержали бумаги.
Яндекс (+15%)
Активное развитие искусственного интеллекта и экспансия в страны СНГ усилили позиции IT-гиганта.
Почему это важно: упущенная прибыль — это тоже убыток
Каждая из этих компаний не просто выросла — она дала возможность для двузначной доходности за один месяц. И это не спекулятивные истории, а закономерности, которые можно было отследить заранее — при наличии правильных инструментов. Именно таким инструментом является Conomy Terminal.
Что даёт Conomy Terminal инвестору?
Conomy Terminal — это платформа, которая превращает шум фондового рынка в четкие сигналы и стратегические решения. Вот ключевые преимущества:
🔍 Фильтры роста и падения — одним кликом вы увидите лидеров по темпам роста, объему торгов и новостному фону.
📊 Глубокий фундаментальный анализ — без необходимости открывать 10 окон.
⚡ Уведомления в реальном времени — получите сигнал о резком движении или аномальной активности сразу.
📈 Интеграция с брокером — можно не только анализировать, но и торговать с одного окна.
🧠 Искусственный интеллект подскажет тренды — прогнозы, основанные на тысячах данных.
Как не упустить следующего лидера роста?
Инвестировать без инструмента анализа — всё равно что идти в море без компаса. С Conomy Terminal вы будете на шаг впереди:
Отслеживайте динамику отраслей и компаний;
Получайте аналитику от ведущих экспертов;
Узнавайте о сильных движениях первым, а не последним.
📌 Пример: Уже 5 июля алгоритмы Conomy фиксировали резкий рост объёмов по “Полюс Золото” — это был один из первых сигналов к росту. Кто отреагировал — уже в прибыли.
Итоги
📈 Июль 2025 показал, что даже в условиях нестабильности на глобальных рынках можно находить возможности для роста и прибыли. Главное — иметь под рукой Conomy Terminal.
Если вы хотите не просто наблюдать за рынком, а зарабатывать на нем, начните использовать Conomy Terminal уже сегодня.