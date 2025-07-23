Лидеры роста на фондовом рынке России в июле 2025: где искать прибыль с Conomy Terminal

Июль 2025 года оказался жарким не только по погоде, но и на российском фондовом рынке. Инвесторы получили массу поводов для оптимизма — некоторые акции продемонстрировали уверенный рост на десятки процентов. Кто стал лидером роста, почему это произошло, и как оперативно находить такие акции? Разбираемся с помощью Conomy Terminal — сервиса, который уже стал must-have для активных трейдеров и инвесторов.

Кто лидировал в июле 2025: ТОП-5 акций с максимальным ростом

По данным Conomy Terminal, вот как выглядит пятёрка лидеров роста за июль:

Полюс Золото (+28%)

Рост цен на золото и стабильная отчетность компании подтолкнули бумаги вверх.

Тинькофф Банк (+23%)

Инновации в финтехе и запуск новой платформы для B2B вызвали бурный рост интереса инвесторов.

Лукойл (+19%)

Отчетность за второй квартал превзошла ожидания аналитиков, а также сыграли роль дивидендные ожидания.

Сегежа Групп (+17%)

Снижение себестоимости производства и рост экспорта на азиатские рынки поддержали бумаги.

Яндекс (+15%)

Активное развитие искусственного интеллекта и экспансия в страны СНГ усилили позиции IT-гиганта.

Почему это важно: упущенная прибыль — это тоже убыток

Каждая из этих компаний не просто выросла — она дала возможность для двузначной доходности за один месяц. И это не спекулятивные истории, а закономерности, которые можно было отследить заранее — при наличии правильных инструментов. Именно таким инструментом является Conomy Terminal.

Что даёт Conomy Terminal инвестору?

Conomy Terminal — это платформа, которая превращает шум фондового рынка в четкие сигналы и стратегические решения. Вот ключевые преимущества:

🔍 Фильтры роста и падения — одним кликом вы увидите лидеров по темпам роста, объему торгов и новостному фону.

📊 Глубокий фундаментальный анализ — без необходимости открывать 10 окон.

⚡ Уведомления в реальном времени — получите сигнал о резком движении или аномальной активности сразу.

📈 Интеграция с брокером — можно не только анализировать, но и торговать с одного окна.

🧠 Искусственный интеллект подскажет тренды — прогнозы, основанные на тысячах данных.

Как не упустить следующего лидера роста?

Инвестировать без инструмента анализа — всё равно что идти в море без компаса. С Conomy Terminal вы будете на шаг впереди:

Отслеживайте динамику отраслей и компаний;

Получайте аналитику от ведущих экспертов;

Узнавайте о сильных движениях первым, а не последним.

📌 Пример: Уже 5 июля алгоритмы Conomy фиксировали резкий рост объёмов по “Полюс Золото” — это был один из первых сигналов к росту. Кто отреагировал — уже в прибыли.

Итоги

📈 Июль 2025 показал, что даже в условиях нестабильности на глобальных рынках можно находить возможности для роста и прибыли. Главное — иметь под рукой Conomy Terminal.

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