Рынок затаил дыхание: ставки, инфляция и курс рубля – решающий момент

Общие настроения

В среду на глобальных площадках преобладал позитив: инвесторы отыгрывали новости о прогрессе США в торговых переговорах с рядом стран. Это усилило надежды на дальнейшее снижение пошлин. Российский рынок умеренно вырос. Внутри дня участники ждали новостей с переговоров в Турции, но вечерние сообщения не дали сильных поводов для оптимизма. Основное внимание переключилось на экономическую статистику из РФ — недельное снижение потребительских цен и спад промышленного производства в июне.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию июльских индексов деловой активности в развитых странах, в том числе в США. Они дадут оперативные сигналы о состоянии экономики. Также в фокусе — итоги заседания Европейского Центробанка. Если ЕЦБ неожиданно снизит ставку, курс евро к доллару может снова опуститься к уровню 1,16 $/€.

Нефть и валюта

Цены на нефть в среду изменились незначительно. Минэнерго США сообщило о существенном снижении запасов нефти и бензина. Утром фьючерсы Brent удерживаются у отметки $69,1 за баррель, и, вероятно, останутся вблизи этого уровня в ожидании новых сигналов по торговым переговорам.

Курс рубля в среду укрепился. Дополнительное давление на рубль к юаню оказывает укрепление китайской валюты на мировом рынке. Утром курс CNY/RUB находится на уровне 11,03 руб./юань. Валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику. В текущей ситуации пара может временно закрепиться выше диапазона 10,80–11,00 руб./юань.

Экономика России

Росстат вечером в среду представил статистику: в июне промышленное производство выросло на 2,0% в годовом выражении (против 1,8% в мае), но оказалось ниже ожиданий (прогноз — 2,5%). В месячном выражении с учетом сезонности зафиксировано снижение на 1,7% после роста на 2,5% в мае.

Важным стало и недельное снижение потребительских цен — на 0,05% после роста на 0,02% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 9,2%. Продовольственные товары подешевели на 0,27% за неделю, услуги подорожали лишь на 0,08% (неделей ранее — 0,19%), а рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,08%.

Такая динамика открывает путь к более существенному снижению ключевой ставки Банком России — возможно, более чем на 200 б.п. Ранее аналогичная инфляция наблюдалась при ставке 16% годовых, при этом экономика тогда выглядела устойчивее. Тем не менее регулятор, вероятно, останется осторожным и ограничится снижением на 200 б.п., ссылаясь на сохраняющиеся инфляционные ожидания и риски слишком оптимистичной реакции рынка — как это уже происходило в 2024 году.