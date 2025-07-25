Прибыль «Сбера» во втором квартале может вырасти: аналитики дали прогноз

Финансовые аналитики ведущих инвестиционных и брокерских компаний ожидают, что во втором квартале 2025 года Сбербанк вновь продемонстрирует высокие результаты. Согласно их прогнозам, прибыль крупнейшего российского банка окажется выше показателей за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с рекордным первым кварталом этого года возможна небольшая коррекция вниз.

Как сообщает служба Investor Relations «Сбера», по результатам опроса 11 аналитиков, проведенного самим банком, средняя оценка чистой прибыли Сбербанка за второй квартал 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составляет ₽423 млрд. Это на 1,02% больше, чем банк заработал за аналогичный период в 2024 году, когда прибыль составила ₽418,7 млрд.

Однако если сравнивать с первым кварталом 2025 года, когда «Сбер» показал исторически максимальную прибыль в ₽436,1 млрд, то прогноз указывает на снижение на 3,01%. Таким образом, несмотря на устойчивый годовой рост, квартальная динамика демонстрирует признаки коррекции. Напомним, что прибыль за первый квартал выросла на 9,7% в годовом выражении, что стало рекордом в истории банка.

Согласно консенсус-прогнозу, чистый процентный доход банка во втором квартале 2025 года ожидается на уровне ₽840 млрд, что свидетельствует о сохранении стабильного интереса к банковским продуктам на фоне устойчивого спроса. Кроме того, чистый комиссионный доход может составить ₽211 млрд, что отражает высокую активность в сфере расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и других непроцентных операций.

Аналитики также прогнозируют, что расходы на резервы достигнут ₽177 млрд, что связано с продолжающейся осторожной политикой управления рисками. Операционные расходы оцениваются в ₽292 млрд, а рентабельность капитала (ROE) может остаться на высоком уровне 22,2%, что соответствует целевым ориентирам топ-менеджмента банка.

Отметим, что по итогам всего 2024 года «Сбер» продемонстрировал рекордные результаты второй год подряд: чистая прибыль по МСФО выросла на 4,8%, достигнув ₽1,5803 трлн. Норматив достаточности капитала составил 13,3%, что позволяет банку направить 50% прибыли на выплату дивидендов своим акционерам.

Именно это решение позволило «Сберу» установить новый рекорд по дивидендным выплатам: за 2024 год акционеры получат ₽786,9 млрд, или ₽34,84 на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Таким образом, дивидендная доходность накануне даты отсечки составила 10,7% по обыкновенным акциям и 10,8% по привилегированным.

Однако традиционно столь крупные выплаты вызывают дивидендный гэп. 18 июля, после закрытия реестра, котировки акций «Сбера» ощутили давление: обыкновенные акции упали на 8,2%, а привилегированные — на 8,4% на старте торгов. Тем не менее в течение дня часть потерь была отыграна: обыкновенные бумаги завершили сессию снижением на 5,5%, а «префы» — на 4,86%.

Исторически «Сбербанк» не всегда быстро восстанавливается после дивидендных гэпов. Так, предыдущий гэп, за 2023 год, был полностью закрыт лишь спустя семь месяцев — 13 февраля 2025 года. Эксперты Market Power объясняли это тем, что в тот период Банк России ужесточал денежно-кредитную политику и последовательно повышал ключевую ставку, что сдерживало рост котировок.

Тем не менее, в 2025 году ситуация может развиваться иначе. Большинство аналитиков уверены, что текущий дивидендный гэп будет закрыт значительно быстрее благодаря улучшению рыночных условий, высокому интересу инвесторов и стабильным финансовым показателям «Сбера».

Официальные консолидированные финансовые результаты Сбербанка за второй квартал будут опубликованы 29 июля, и тогда станет окончательно ясно, насколько точны были прогнозы аналитиков.

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