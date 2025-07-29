Акции «Полюса» обновили исторический максимум на фоне слабого рубля и растущих цен на золото

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Во вторник, 29 июля, акции ПАО «Полюс» — крупнейшей золотодобывающей компании России — обновили исторический максимум, поднявшись в моменте до ₽2011 за бумагу. Это на 4,08% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В последний раз бумаги торговались выше отметки ₽2000 в апреле 2025 года.

К середине дня рост скорректировался: по данным на 14:21 мск котировки демонстрировали прирост 3,08%, торгуясь на уровне ₽1990,6. С начала года акции компании подорожали более чем на 40%, демонстрируя устойчивый восходящий тренд, опережающий как отраслевой, так и широкий рынок.

Основными драйверами роста выступили динамика золота и ослабление рубля. Геополитическая напряженность и ожидаемые изменения в монетарной политике глобальных центробанков усилили интерес к защитным активам, включая драгоценные металлы и компании, связанные с их добычей.

На валютной секции Московской биржи 29 июля зафиксирован рост всех основных иностранных валют. Вечные фьючерсы на доллар (USDRUBF) преодолели отметку ₽82 — впервые с мая текущего года. Евро поднялся выше ₽95, а юань — свыше ₽11,5. Рост валютных котировок традиционно оказывает поддержку экспортно ориентированным эмитентам, включая «Полюс», для которого девальвация рубля увеличивает рублевую выручку при стабильной долларовой цене на золото.

Аналитики подчеркивают, что растущие цены на золото служат ключевым фундаментальным фактором. В апреле текущего года котировки золота на спотовом рынке достигали рекордных $3500 за унцию на фоне ослабления доллара, политической критики ФРС со стороны Белого дома и обострения торговых конфликтов. Хотя в июле драгметалл скорректировался, торгуясь вблизи $3300–3400 за унцию, интерес инвесторов к золоту остаётся высоким.

По мнению аналитиков CONOMY, текущая ценовая динамика золота вкупе с перспективами смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и ожиданиями по дальнейшей девальвации рубля создаёт благоприятный фон для дальнейшего роста котировок «Полюса». Дополнительную поддержку инвестиционному кейсу оказывают планы компании по расширению производственных мощностей, восстановление дивидендной политики и улучшение операционных показателей.

Отдельно стоит отметить рыночные ожидания по целевой цене акций «Полюса». Ряд аналитиков сохраняют позитивный взгляд на бумаги, указывая ориентир в районе ₽2500 за акцию, что предполагает дальнейший апсайд порядка 25% от текущих уровней.

Таким образом, «Полюс» остаётся одним из немногих крупных российских эмитентов, способных демонстрировать положительную динамику в условиях внутренней и внешней турбулентности. При сохранении текущих макроэкономических условий и благоприятной конъюнктуры на рынке золота, бумаги компании сохраняют потенциал роста как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.