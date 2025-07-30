Сбер в 2025 году: драйвер AI или тихая гавань для капитала?

В июле Сбер опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года. Несмотря на сдержанный прирост прибыли, банк уверенно продемонстрировал устойчивость в условиях высокой ключевой ставки и подтвердил стратегическую ориентацию на развитие технологий — в частности, решений в области искусственного интеллекта и B2B-направления. Это подчёркивает стремление компании не только удерживать позиции на внутреннем рынке, но и формировать задел на будущее, ориентируясь на долгосрочные тренды.

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С начала года акции Сбера подорожали с 279 до 304 рублей, что соответствует приросту около 9%. Этот рост может показаться скромным. Тем не менее, для бумаги с дивидендным профилем, ориентированной на стабильность, это весьма неплохой результат. Однако при более глубоком взгляде в отчетность становится очевидно: бурного роста, как это было в предыдущие периоды, инвесторы не наблюдают. Так, чистая прибыль увеличилась на 5,3% в годовом выражении — и это ниже текущего уровня инфляции. На фоне замедления экономики и осторожного поведения потребителей это выглядит не как проблема, а скорее как переход к новой фазе зрелости бизнеса.

Одной из точек роста остаётся кредитование. Несмотря на давление со стороны процентных ставок, общий кредитный портфель Сбера увеличился на 2,1% за первое полугодие. Наиболее активными направлениями стали ипотека, которая прибавила 2,6%, и сегмент кредитных карт с ростом на 6,7%. В то же время потребительское кредитование просело на 10,6% с начала года — логичное следствие жёсткой денежно-кредитной политики, роста стоимости заимствований и усиления регуляторных требований. Это не сбой, а отражение изменений в рыночной конъюнктуре, к которым банк адаптируется за счёт диверсификации и смещения акцентов.

Особенно заметен стратегический разворот в корпоративном сегменте. Благодаря росту проектного финансирования, прежде всего в инфраструктуре и капиталоёмких инициативах, кредитный портфель юрлиц вырос на 8,3% за полугодие. Сбер сознательно сокращает долю краткосрочных коммерческих ссуд, смещая фокус в сторону длинных, устойчивых и менее волатильных источников дохода. Такой подход позволяет не только сохранить маржу, но и выстраивать более прогнозируемую модель роста в условиях экономической турбулентности.

Тем не менее, не всё безоблачно. Рост доли просроченных кредитов (NPL), особенно в розничном сегменте, вызывает определённую настороженность. Одновременно с этим наблюдается сокращение резервов под возможные потери. Такая динамика требует внимания и, возможно, пересмотра политики по управлению кредитными рисками

Тем не менее, значительную поддержку акциям обеспечивает сильная дивидендная история. Сбер подтвердил выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 786,9 млрд рублей — это около 50–55 рублей на акцию. При текущей рыночной цене это соответствует доходности порядка 17–18%. Такой уровень привлекательности делает Сбер одним из главных дивидендных флагманов российского рынка. При этом финансовая устойчивость остаётся высокой: а балансовая стоимость одной акции — 328 рублей, что выше рыночной.

На этом фоне становится ясно, что Сбер — это не просто банк, а зрелая универсальная платформа. В ней сочетаются устойчивый дивидендный поток, аккуратное кредитование, технологическая трансформация и выверенная стратегия. Направления B2B и искусственный интеллект пока не приносят взрывного роста, но создают задел на будущее и могут стать драйверами в среднесрочной перспективе.

Инвесторам важно понимать, чего они хотят от актива. Если цель — высокая динамика и участие в технологических прорывах, есть более подходящие истории, например, Яндекс. Но если на первом месте стабильность, регулярный денежный поток и фундаментальная прочность — Сбер остаётся одним из лучших выборов на российском фондовом рынке. Здесь нет места ажиотаже, но есть спокойная предсказуемость — а это то, чего многим так не хватает.