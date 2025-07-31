Горячие идеи августа: эти акции могут принести сверхприбыль

Август традиционно считается нестабильным месяцем на финансовых рынках, и 2025 год, судя по текущей ситуации, не станет исключением. Давление на котировки российских акций будут оказывать как геополитические факторы, так и замедление экономики на фоне продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов Центрального банка. В этой ситуации аналитики Conomy Terminal выделяют несколько бумаг, которые могут показать динамику лучше рынка.

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Сбербанк

Сбер остается одной из самых стабильных и качественных инвестиционных идей. Его масштабная экосистема делает бизнес устойчивым и эффективным, а также создает основу для долгосрочного роста. По прогнозам, банк может установить новый рекорд по прибыли — порядка 1,64 трлн рублей. Это, в свою очередь, означает высокую вероятность щедрых дивидендов на уровне 35,5–36,5 руб. на акцию. Учитывая фундаментальную силу компании и рыночные ожидания, целевая цена акций на горизонте 12 месяцев составляет 383 рубля.

Полюс

Золото продолжает оставаться привлекательным активом в условиях глобальной неопределенности, а это играет на руку «Полюсу». Повышенный спрос на металл и возможное ослабление рубля могут привести к улучшению финансовых показателей компании. Кроме того, инвесторы рассчитывают на стабильные дивиденды. Прогнозируемая выплата по итогам 2025 года — около 155–165 рублей на акцию. Наш таргет по цене бумаг — 2390 рублей за акцию.

Норникель

Компания представляет интерес как производитель металлов, спрос на которые сохраняется на высоком уровне. Ослабление доллара и устойчивый мировой спрос на платину, медь и никель создают благоприятную конъюнктуру. При этом стабилизация курса рубля во втором полугодии может позитивно сказаться на марже. Ожидается значительный рост финансовых результатов по итогам года. Целевая цена по акциям — 165 рублей.

Лента

Ретейлер делает ставку на собственное производство, расширение ассортимента и ориентацию на потребителя с ограниченным бюджетом. Это уже привело к росту клиентского трафика и оборота. Дополнительный импульс дает стратегия регионального расширения через сделки M&A. Сеть фокусируется на развитии форматов магазинов «у дома» и дрогери, а также продолжает открытие супермаркетов. Аналитики оценивают потенциал выручки на уровне 1 трлн рублей. Целевая цена — 1890 рублей.

Несмотря на высокую волатильность августа, указанные акции обладают сильными фундаментальными характеристиками и потенциально могут продемонстрировать опережающую динамику на фоне рынка. При выборе стоит учитывать индивидуальные риски и цели инвестора, а также сохранять осторожность в условиях повышенной неопределенности.