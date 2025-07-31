Мосбиржа у поддержки: куда пойдет рынок на фоне слабых новостей?

Инвестиции под контролем — в одном клике

Российский фондовый рынок в среду снова оказался под давлением: Индекс Мосбиржи потерял около 1% и завершил день на верхней границе технической зоны поддержки в 2700–2720 пунктов. При этом объёмы торгов остались слабыми — чуть выше 50 млрд рублей, что свидетельствует об отсутствии массового выхода инвесторов из рисковых активов.

Главной причиной слабости остаются опасения, связанные с возможным введением США повышенных пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Эти риски сохраняют напряжённость и сдерживают попытки рынка к восстановлению.

На макроэкономическом фоне есть и позитивные сигналы. Согласно данным Росстата, в стране зафиксирована недельная дефляция (-0,05%), а годовой уровень инфляции снизился с 9,17% до 9,02%. Это увеличивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Некоторые аналитики уже закладывают снижение ключевой ставки в сентябре сразу на 2 процентных пункта. Однако многое будет зависеть от геополитического фона и, в частности, от решений со стороны США.

Рынок акций в целом остался равнодушен к позитивной инфляционной статистике, зато можно ожидать продолжения роста цен на облигации, особенно в длинных выпусках, где сохраняется потенциал повышения.

Среди отдельных бумаг в среду лучше рынка выглядели акции VK (MCX:VKCO), подорожавшие на 3,5%. Поводом стала новость о преобразовании «ВК Технологии» в ПАО, что было воспринято участниками как подготовка к возможному IPO. Однако аналитики остаются скептичны: в условиях слабого рынка и высокой безрисковой ставки размещение может потребовать значительной премии к оценке.

Неудачно завершилась попытка акций «Полюса» (MCX:PLZL) преодолеть уровень сопротивления в 2000 руб. Бумага откатилась вниз на 2,8%. Несмотря на долгосрочную привлекательность, в краткосрочной перспективе покупать её пока не стоит: либо ждать более низких уровней, либо убедительного закрепления выше 2000 руб.

На такую же величину подешевел и «Норникель» (MCX:GMKN) после заметного роста накануне. Снижение связано с фиксацией прибыли. Потенциал для дальнейшего роста у бумаги сохраняется, но вряд ли он будет выраженным.

Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) снизились на 0,3% на фоне публикации слабых квартальных результатов. Чистая прибыль за второй квартал сократилась более чем втрое, и есть опасения, что итоги третьего квартала окажутся ещё хуже. На бизнес авиакомпании давят проблемы с логистикой, а также последствия недавней хакерской атаки.

В целом индекс по-прежнему удерживается в районе важной поддержки. Пока нет оснований ожидать её пробоя вниз — при нейтральных новостях рынок, скорее всего, попытается стабилизироваться в диапазоне 2700–2750 пунктов.