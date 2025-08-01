Какие акции купить на падении рубля

Ослабление рубля традиционно вызывает тревогу у населения и инвесторов, но при грамотном подходе это может стать хорошей возможностью для выгодных вложений. На фоне девальвации рубля выигрывают прежде всего компании, получающие основную выручку в иностранной валюте — это экспортеры. Их доходы в долларах и евро после конвертации в рубли выглядят значительно внушительнее, что отражается на финансовых показателях и, как следствие, котировках акций.

1. Энергетический сектор

Ключевые бенефициары падения рубля — это крупные нефтегазовые компании. В первую очередь это Лукойл, Газпром и Новатэк. Основной объем их выручки формируется за счет экспорта нефти и газа, цены на которые номинированы в долларах. При ослаблении рубля их рублевая прибыль растет, несмотря на возможные внутренние издержки. Особенно интересен Газпром, который, несмотря на политические риски, остается важным игроком на европейском и азиатском рынках.

2. Сырьевые компании

Крупнейшие металлурги и добывающие компании также получают выручку в валюте. Среди них — Норникель (никель, палладий), Русал (алюминий) и Полюс Золото. Последняя особенно интересна на фоне роста цен на золото, которое традиционно укрепляется во времена нестабильности. Эти компании часто имеют относительно низкие рублевые издержки при высокой валютной выручке, что делает их крайне привлекательными в периоды ослабления рубля.

3. Сургутнефтегаз (преф.)

Эта акция заслуживает отдельного упоминания. Привилегированные акции Сургутнефтегаза являются своеобразной “валютной облигацией” для частного инвестора. Компания держит огромные валютные резервы на балансе, и при резком падении рубля происходит переоценка этих резервов, что приводит к росту прибыли и, соответственно, дивидендов. Именно поэтому бумага нередко резко растет после очередного витка девальвации.

4. IT и телеком

Несмотря на то что российский IT-сектор в меньшей степени зависит от экспорта, отдельные компании, такие как Яндекс, получают часть дохода в иностранной валюте, особенно от зарубежных сервисов. Кроме того, технологические компании часто менее чувствительны к внутренним экономическим колебаниям, что делает их частичной защитой от турбулентности.

Итог

Диверсификация и грамотный анализ — ключ к успешному инвестированию в любой валютной среде.

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