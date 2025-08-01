ЛСР на обочине рынка: спрос сдуло, ставки душат

«Инвестиции под контролем — в одном клике.»

Пока инвесторы гадают, что будет дальше с рынком недвижимости, Группа ЛСР первой раскрывает карты — и картина получается, мягко говоря, тревожная. Результаты за второй квартал выглядят как сигнал бедствия из ослабевшего сектора.

Продажи рухнули: хуже только во времена мобилизации

Объёмы продаж обвалились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и упали на четверть относительно первого квартала. Настолько плохо было разве что в хаотичные месяцы начала СВО и мобилизации в 2022 году.

Финансовые итоги тоже не радуют: выручка просела на 50% г/г и на 34% кв/кв. Физика и деньги упали синхронно — значит, цены пока держатся. Массового падения цен не произошло, снижение лишь наметилось во втором квартале. То есть даже на дне спроса застройщики не идут в разнос со скидками.

Господдержка ушла со сцены

На фоне такого провала государство… молчит. Ни новых льготных программ, ни антикризисных шагов — бюджет перегрет, приоритеты сместились. Быстрого спасения для отрасли не видно, и ждать его в ближайшее время не приходится.

Ипотека: без субсидий — как без воздуха

Даже несмотря на снижение доли ипотечных сделок, почти половина всех продаж проходит через банки. Причём, по данным “Домклик”, в Сбере в мае 85,8% всех ипотек — льготные. Рыночные ставки — неподъёмные. В других банках, вероятно, та же история. Так что причина падения спроса очевидна, как и способ его оживить — всё зависит от ЦБ. Пока — тишина.

Стройматериалы говорят то же самое

Не только квартиры, но и кирпичи с щебнем пошли на спад. Продажи кирпича — минус 19,3% г/г, щебня — минус 18,6%. Это уже системный сигнал: стройка замедляется повсеместно.

Акции девелоперов — риск на максималках

Инвестировать в застройщиков сейчас — всё равно что идти по минному полю. Второй квартал может принести неприятные сюрпризы в отчётности. ЛСР пока выглядит устойчивее многих — за долги не хваталась, действовала аккуратно. Но и её акции застряли в затяжном боковике, а текущая доходность в 10% не впечатляет, учитывая уровень рисков.

И что теперь?

Сценарий, в котором ключевая ставка застревает на уровне 14–15% надолго — уже не теория, а реальность. Ипотека при таких условиях оживёт лишь частично, а вклады в банках останутся альтернативой — надёжной и доходной. Это значит, что спрос на жильё будет подавлен, а рынок — в стагнации.