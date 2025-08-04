Время отчетов: что ждет рынок после дивидендного сезона?

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Индексы завершили неделю в минусе: МосБиржа — на уровне 2727,98 пункта (-0,15% за день, -1,6% за неделю), РТС — 1069,82 пункта (-0,17% за день, -2,55% за неделю). При этом в сегменте госдолга наблюдается рост: индекс RGBI прибавил 0,45% за неделю, несмотря на снижение в пятницу.

Доходности ОФЗ изменились разнонаправленно. Спред между 10- и 2-летними бумагами увеличился с 20 до 47 б.п. Кривая доходности по облигациям на участках от 2 до 5 лет сместилась вниз на 3–19 б.п., а для 7- и 10-летних бумаг доходности, наоборот, подросли.

Рынку акций не помогает и динамика нефти. После кратковременного роста выше $73 за баррель Brent в середине прошлой недели цены снова опустились, и к утру понедельника торгуются чуть выше $69. Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 547 тыс. б/с в сентябре пока не вызвало резкой реакции.

С апреля страны ОПЕК+ наращивают добычу каждый месяц, и к сентябрю ограничения на уровне 2,2 млн б/с будут сняты. Дополнительно обсуждается возможная отмена добровольного ограничения на 1,65 млн б/с, действующего до конца 2026 года.

Инвесторы переключают внимание на финансовые отчеты за II квартал. На неделе ожидаются результаты «Норникеля», «Ростелекома», «Озона» и других компаний. Учитывая сдержанные ожидания по прибыли, даже нейтральные отчеты могут вызвать умеренный оптимизм. В этих условиях потенциал падения индекса МосБиржи выглядит ограниченным, а в случае позитивных новостей возможна попытка штурма уровня 2870 пунктов.