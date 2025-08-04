Хватит работать на чужую мечту: твой путь к пассивному доходу начинается с 85 000 ₽

Сегодня всё больше людей задумываются о том, как жить на своих условиях, не зависеть от начальства, графика и офиса. Цель — финансовая свобода и возможность тратить время так, как хочется. Но можно ли реализовать эту цель, если вы — наёмный сотрудник с зарплатой от 85 тысяч рублей в месяц? Да, можно. Один из самых надёжных способов — начать инвестировать. Главное — иметь план, дисциплину и доступ к качественным инструментам. Например, таким, как инвестиционный сервис Conomy Terminal.

С чего начать?

Первый шаг — навести порядок в личных финансах. Важно сформировать финансовую подушку безопасности хотя бы на 3–6 месяцев жизни, закрыть потребительские кредиты и начать регулярно откладывать часть дохода. При зарплате выше 85 000 рублей уже можно выделять 15–20% на инвестиции — это около 13 000–17 000 рублей в месяц. Это — ваш стартовый капитал, который будет работать на будущее.

Во что инвестировать?

Многие новички боятся, что потеряют деньги или не разберутся в фондовом рынке. Именно здесь полезен инструмент вроде Conomy Terminal — инвестиционный сервис, который анализирует рынок в реальном времени и помогает принимать решения на основе данных, а не эмоций.

Conomy предоставляет доступ к аналитике по акциям, облигациям, фондам и ETF, рассчитывает потенциальную доходность и риски, предлагает портфельные решения и даже предупреждает о возможных ошибках в ваших инвестициях. Это особенно важно, когда вы строите стратегию на несколько лет вперёд.

Как сформулировать цель?

Если вы хотите уйти из найма через 5 лет, вам нужно выйти на такой уровень пассивного дохода, чтобы покрывать хотя бы основные расходы семьи. Для примера: если ваши ежемесячные расходы составляют 60 000 рублей, то при доходности инвестиций около 8% годовых вам понадобится капитал около 9 миллионов рублей. Это большая сумма, но цель не обязательно достигать за 5 лет полностью — главное, построить прочную финансовую базу и выйти на траекторию роста.

Сколько можно накопить за 5 лет?

Если инвестировать по 17 000 рублей в месяц при средней доходности 8% годовых, через 5 лет можно накопить около 1,2 миллиона рублей. Да, это далеко от желаемых 9 миллионов, но важно другое: вы к этому моменту уже будете инвестором с опытом, капиталом и пониманием, как работает рынок. Вы сможете увеличить доход, начать подрабатывать на себя, масштабировать инвестиции или получать доход от других активов.

Как Conomy помогает на этом пути?

Conomy Terminal — это ваш цифровой инвестиционный помощник. Он помогает находить точки роста, анализирует ваши действия и предлагает сбалансированные портфели. Сервис покажет, какие инструменты приносят доход, где вы рискуете слишком сильно, когда стоит перебалансировать портфель. Он делает инвестиции понятными и безопасными даже для тех, кто только начинает.

Итог

Если вы зарабатываете от 85 000 рублей в месяц, у вас уже есть всё, чтобы начать путь к финансовой независимости. С правильной стратегией, регулярными вложениями и помощью сервисов Conomy Terminal вы можете за 5 лет выйти из найма и начать жить за счёт пассивного дохода. Всё начинается с первого шага — дисциплины, цели и желания изменить свою жизнь.