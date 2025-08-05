Партнёру «ФИНАМ» — 31 год: История успеха, проверенная временем

В этом году нашему уважаемому партнёру исполняется 31 год — дата, которая символизирует зрелость, устойчивость и динамичное развитие. За эти годы он стал не просто союзником на финансовом рынке, но и настоящим проводником в мире инвестиций, доверия и инноваций.

Путь длиной в три десятилетия

С момента основания компания-партнёр проделала внушительный путь: от амбициозного стартапа до солидного игрока, признанного экспертами и клиентами. Успех сопровождали вызовы, изменения в экономике, трансформация технологий — но неизменным оставалось главное: стремление к качеству, честности и долгосрочным отношениям.

Совместный рост с «ФИНАМ»

Сотрудничество с «ФИНАМ» стало одним из стратегически важных этапов в развитии компании CONOMY. Объединение усилий позволило расширить спектр инвестиционных решений, предложить клиентам доступ к передовым технологиям и лучшим финансовым инструментам, а также укрепить позиции на рынке.

Ценности, которые вдохновляют

Что отличает нашего партнёра? Это:

Профессионализм и клиентоориентированность;

Гибкость и готовность адаптироваться к меняющимся условиям рынка;

Прозрачность и соблюдение высоких стандартов бизнеса;

Желание расти и развивать инвестиционную культуру в России и за её пределами.

Взгляд в будущее

31 год — это не только повод для гордости, но и точка отсчёта для новых свершений. Уверены, что впереди — ещё больше достижений, инноваций и значимых шагов на пути к лидерству в финансовой сфере.

От всей команды CONOMY поздравляем нашего партнёра «ФИНАМ» с праздником! Желаем покорения вместе новых высот, устойчивого роста и крепких отношений с клиентами и коллегами. Пусть каждый новый год будет временем возможностей, успехов и движения вперёд!