Инвестиционный апгрейд: что купить, что продать

«Растим капитал — шаг за шагом.»

Российский фондовый рынок продолжает находиться в фазе бокового движения. Покупательская активность низкая, за исключением сегодняшнего всплеска на дивидендах Сбербанка.

Мы обновили топ-5 акций. Из него исключён Новатэк — из-за отсутствия прогресса по проекту «Арктик СПГ-2» и усиления негативного фона в отношениях с США. Бумага остаётся недооценённой, но вернёмся к ней позже.

Добавлены акции MD Medical Group («Мать и дитя») — после покупки сети «Эксперт» и сильных операционных результатов. Целевая цена на год — 1 560 руб.

Также пересмотрены цели по Ленте (до 2 800 руб.) и Т-Технологии (снижение до 5 900 руб.). По X5 целевая цена без изменений, несмотря на новости о выплатах бывшей материнской структуре.

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