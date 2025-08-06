Пока вы читали новости — рынок обвалился

Статистика июля вызывает тревогу:

Из фондов акций было выведено 8,4 млрд ₽

Это рекордный отток за последние 27 лет

Уже 9 недель подряд наблюдается массовый выход инвесторов

Вы тоже продали?

Если да — Вы не одиноки. Так поступают 95% частных инвесторов, повторяя одну и ту же ошибку:

продают на минимуме.

А что делают профессионалы?

Пока розничные инвесторы паникуют, опытные участники готовятся к новым возможностям.

Несколько фактов, о которых редко говорят:

Ставка ЦБ снижена до 18% — это может быть сигналом к развороту рынка

90% средств остались на бирже — они просто перетекли в облигации

Капитализация рынка сейчас составляет всего 26,6% от ВВП — исторический минимум

Почему это важно?

Правительство поставило цель:

капитализация фондового рынка — 66% от ВВП к 2030 году

Разрыв — около 40 триллионов рублей.

И на этом росте кто-то будет зарабатывать.

Ключевой вопрос:

Вы снова войдёте на пике, когда будет поздно?

Или начнёте инвестировать сейчас — как это делают профессионалы?

