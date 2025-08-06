Пока вы читали новости — рынок обвалился
- 6 Августа 2025
Статистика июля вызывает тревогу:
Из фондов акций было выведено 8,4 млрд ₽
Это рекордный отток за последние 27 лет
Уже 9 недель подряд наблюдается массовый выход инвесторов
Вы тоже продали?
Если да — Вы не одиноки. Так поступают 95% частных инвесторов, повторяя одну и ту же ошибку:
продают на минимуме.
А что делают профессионалы?
Пока розничные инвесторы паникуют, опытные участники готовятся к новым возможностям.
Несколько фактов, о которых редко говорят:
Ставка ЦБ снижена до 18% — это может быть сигналом к развороту рынка
90% средств остались на бирже — они просто перетекли в облигации
Капитализация рынка сейчас составляет всего 26,6% от ВВП — исторический минимум
Почему это важно?
Правительство поставило цель:
капитализация фондового рынка — 66% от ВВП к 2030 году
Разрыв — около 40 триллионов рублей.
И на этом росте кто-то будет зарабатывать.
Ключевой вопрос:
Вы снова войдёте на пике, когда будет поздно?
Или начнёте инвестировать сейчас — как это делают профессионалы?