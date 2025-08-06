Блестящая идея для инвестиций
С начала июля акции компании Южуралзолото просели на 10%, но, по оценке наших аналитиков, в этом кроется отличная возможность для входа — бумаги сохраняют высокий потенциал роста.
📈 Финансовые перспективы
Компания демонстрирует уверенный рост показателей:
· Ожидаемая EBITDA — 55,2 млрд ₽ (прирост на 60%)
· Чистая прибыль — почти 40 млрд ₽, что в 4,5 раза выше, чем в прошлом году
· При этом долговая нагрузка продолжает снижаться
🪙 Растущая цена на золото
Центробанки активно скупают драгоценные металлы, а геополитическая нестабильность лишь усиливает спрос.
💡 Прогноз: $3300 за унцию к концу 2025 года.
🏛 Господдержка и стабильность
Росимущество стало владельцем 68% акций Южуралзолото — это крупнейший пакет.
Такой уровень госконтроля значительно снижает инвестиционные риски и повышает устойчивость компании.
📌 Итог
Акции Южуралзолото выглядят как привлекательный актив.
💰 Потенциальная доходность — до 72% в течение года.
Возможно, именно сейчас — лучшее время присмотреться к этим бумагам.