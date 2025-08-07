Неочевидные взлеты: доходность во втором и третьем эшелонах

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно.»

Российский фондовый рынок остаётся под давлением геополитики, низких цен на нефть и высокой ставки ЦБ. На фоне ожиданий итогов визита спецпосланника США и истечения ультиматума Трампа, инвесторы сохраняют осторожность. Даже слухи о перемирии между Россией и Украиной были восприняты сдержанно. Тем временем нефть дешевеет, а рынок — в стагнации.

Крупные бумаги — такие как «Сбер», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» — остаются в боковике. Но на фоне общего затишья отдельные акции второго и третьего эшелонов показали двузначную доходность. Яркий пример — акции ритейлера «Лента», прибавившие 12% с начала августа после публикации сильного квартального отчёта: прибыль выросла на 33%, выручка — на 25%.

Сократите время на поиск доходных инструментов. Лучшие рекомендации теперь можно увидеть на одной странице – на портале CONOMY TERMINAL

Также стремительно росли бумаги «Кристалла» (+25% за два дня), но затем скорректировались на 13%. Причиной стал рост ожиданий по прибыли и ставка на снижение ключевой ставки. Похожая ситуация у «Самараэнерго»: 20%-ный рост сменился падением на 15% после объявления дивидендов.

Рост во втором и третьем эшелонах часто краткосрочен и сопровождается высокой волатильностью. Инвесторы заходят в такие бумаги до корпоративных событий и быстро фиксируют прибыль. Однако низкая ликвидность делает выход из позиций рискованным.

В числе потенциальных бенефициаров — энергосбытовые компании: «Ставропольэнергосбыт», «ТНС Энерго» и «Волгоградэнергосбыт» — на фоне дивидендных историй и повышенного спроса на электроэнергию.

В финансовом секторе привлекательны «Ренессанс Страхование» и «МТС-Банк». Смягчение денежно-кредитной политики может улучшить их результаты и повлиять на котировки. Также ожидается повышенная волатильность по акциям «Юнипро» и Ozon. Последний остаётся привлекательным для среднесрочного роста — до 5021 руб. за акцию.

Интерес вызывает и VK. Бумаги прибавили свыше 20% с лета на фоне новостей о мессенджере MAX и предстоящем IPO «дочки» VK Tech. Последнюю могут оценить в 50–60 млрд руб. Рекомендация аналитиков — «держать», с целевой ценой 627 руб.