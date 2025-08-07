3,7 млн акций на мотивацию: решение совета директоров «Яндекса»

Совет директоров МКПАО «Яндекс» одобрил выпуск дополнительных обыкновенных акций

7 июля 2025 года, в результате заочного голосования, все девять членов совета директоров МКПАО «Яндекс» приняли решение о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций компании.

Ценные бумаги будут размещены в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников, основанной на акциях. Максимальный объем выпуска составит до 3 700 000 акций, что эквивалентно примерно 0,94% от текущего уставного капитала компании. Размещение пройдет по закрытой подписке, а единственным приобретателем станет ООО «ЕСОП СПВ» под управлением Артема Леньшина, находящееся в структуре «Яндекса».

Совет директоров определит цену размещения одной акции не позднее даты начала размещения. Оплата будет производиться в рублях, а окончательные условия выпуска будут зафиксированы в специальном документе, регламентирующем дополнительную эмиссию.

Количество фактически размещаемых акций будет зависеть от числа заявок на исполнение опционов по программе мотивации, поданных до 31 июля 2025 года включительно. ООО «ЕСОП СПВ» обязано подтвердить отказ от приобретения невостребованных по программе акций.

Компания также уточнила, что действующим акционерам не будет предоставлено преимущественное право на покупку новых акций, что соответствует пункту 9.1.3 устава МКПАО «Яндекс».

По прогнозам «Яндекса», среднегодовой объем размещений по данной программе не превысит 2% от базового количества акций (379 миллионов), зафиксированного на момент старта инициативы.