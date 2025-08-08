Качели на фондовом рынке: геополитика снова диктует тренды

Российский рынок акций в пятницу утром открылся без выраженной динамики. Лидерами роста стали бумаги Лензолото (+9%), ИВА (+7,5%), МКБ (+4%), Позитив (+2,2%) и ФосАгро (+2,1%). В минусе — Юнипро (-1%), ВСМПО-АВИСМА (-0,5%), ВК (-0,4%) и Татнефть ао (-0,3%).

В четверг индекс МосБиржи демонстрировал повышенную волатильность — доходил до 2900 пунктов, но закрылся ниже. Объём торгов составил 184 млрд руб., максимум за последние четыре месяца. Рынок реагирует на каждый заголовок: инвесторы ожидают возможную встречу президентов РФ и США. Оптимизм добавляют слова Юрия Ушакова о “приемлемом предложении” от США.

Лучше рынка второй день выглядят бумаги, чувствительные к политической разрядке: Газпром, НОВАТЭК, Аэрофлот, Совкомфлот, Юнипро. Более 10% прибавила СПБ Биржа, показав оборот в 1,5 раза выше своего free-float. Эти акции остаются максимально зависимыми от новостного фона.

Технически индекс МосБиржи формирует позитивную картину: пробой боковика указывает на возможный восходящий тренд, но всё будет зависеть от развития дипломатических контактов.

Рубль укрепился на 1% на фоне улучшения геополитической риторики, курс CNY/RUB вернулся к 11. Однако в среднесрочной перспективе рубль под давлением: цена на нефть Brent снижается шестой день подряд, а с окончанием сезона спроса и ростом добычи от ОПЕК+ возможно дальнейшее падение.

На долговом рынке — рост. Индекс ОФЗ достиг 119,7 пункта, а доходность длинных выпусков снизилась до 14,2% — минимум за год. Тем не менее, высокий бюджетный дефицит (уже 4,88 трлн руб.) может ограничить возможности ЦБ по снижению ключевой ставки.

В фокусе:

· Юнипро (+7,8%): отчиталась за I полугодие, чистая прибыль — 20,9 млрд руб., но без раскрытия EBITDA. Рост акций связан с надеждами на возвращение дивидендов в случае геополитической стабилизации.

· Газпром (+3,1%): лидер по объёму торгов (20% оборота индекса). Пробой вверх из боковика усилил локальный восходящий тренд.

· Ozon (+2%): показал чистую прибыль и пересмотрел прогноз на 2025 год в сторону повышения. До конца года завершится редомициляция, и акции станут доступны всем инвесторам.

· ФосАгро (+1,6%): отчёт за полугодие лучше ожиданий, рекомендованы дивиденды 387 руб. на акцию (5,7%).

Сегодня:

· Последний день для попадания в реестр ВТБ под предстоящую допэмиссию.

· Заключительный день торгов акциями Коршуновского ГОКа до дробления 1 к 100.

· Банк России публикует обзор рисков финансовых рынков.