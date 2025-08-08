Доходность выше вкладов: ОФЗ — простой способ инвестировать с выгодой

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ интерес к облигациям федерального займа (ОФЗ) заметно растёт. Инвесторы стремятся зафиксировать высокую доходность на длительный срок, особенно в бумагах с погашением через 5–10 лет. Такая стратегия выглядит разумной: при продолжении снижения ставки стоимость ОФЗ вырастет, а их доходность останется выше будущих банковских ставок.

Сейчас доходность длинных ОФЗ составляет около 13,7–14,5% годовых. При этом по прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году снизится до 12–13%. Это означает, что покупатели ОФЗ сегодня смогут получать на 1,5–2,5 п.п. больше, чем ставка в будущем, что даёт экстра-премию в 13–20% годовых. Например, вложив 1 млн рублей в ОФЗ под 14% на 5 лет, можно заработать до 250 тыс. рублей сверх текущих ставок и инфляции.

Деньги должны работать. Мы знаем как

Особую привлекательность представляют ОФЗ с фиксированным купоном. Так, Минфин недавно разместил выпуск 26228 с доходностью 13,7% и погашением в 2030 году — это хороший выбор на 5 лет. Длинные выпуски, такие как 26212 (2034) и 26248 (2040), торгуются с доходностью до 15% годовых и подходят для инвесторов с горизонтом в 10 лет.

В условиях снижения ставок интересны также флоатеры — облигации с плавающим купоном. Например, ОФЗ-ПК-29007 с купоном RUONIA+1,3% растёт в цене даже при смягчении денежной политики, благодаря механизму с лагом. Аналогично работают и облигации с инфляционной индексацией, как ОФЗ-ИН-52003, которая даёт реальную доходность около 9,8% сверх инфляции.

С осени начнётся активный период первичных размещений. Однако купонные ставки новых выпусков, скорее всего, будут ниже текущих. Поэтому сейчас — один из лучших моментов для входа в длинные ОФЗ, несмотря на то, что пик доходности уже пройден.

Кроме госбумаг, инвесторам стоит обратить внимание на новые выпуски крупных корпоративных эмитентов. Например, 7 августа размещаются бессрочные облигации РЖД серии 001Р-45R сроком почти 4 года с ожидаемой доходностью около 14–15% годовых. Бумаги доступны широкому кругу инвесторов, в том числе «неквалам», и соответствуют требованиям НПФ. Также привлекательны долговые инструменты таких надёжных компаний, как Сбербанк, Газпром или НКХЗ, где доходность часто находится в диапазоне 13–15%.

В текущих условиях лучшей стратегией может стать комбинированный портфель: основа — фиксированные ОФЗ с высокой доходностью на 3–10 лет, плюс флоатеры или бумаги с индексацией. Это создаёт надёжный доходный «буфер» в случае дальнейшего снижения ставок и повышает устойчивость портфеля к рыночным колебаниям. По сравнению с банковскими вкладами, такой подход обеспечивает более высокую доходность при сопоставимом уровне риска.