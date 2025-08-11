Выплаты ещё будут: топ компаний с дивидендами до конца года

Сезон годовых дивидендов практически завершён. Инвесторы уже получили внушительные выплаты от Сбера, Мосбиржи, X5 Group, Транснефти и, неожиданно для многих, от ВТБ. Год в целом оказался скромным по части дивидендов: десятки эмитентов отказались делиться прибылью за 2024 год — кто-то по объективным причинам, кто-то по более спорным. Тем не менее, в оставшиеся месяцы ряд компаний всё же может порадовать акционеров.

Нефтегазовый сектор

Отрасль находится под давлением санкций, но есть эмитенты, которые традиционно платят дивиденды чаще одного раза в год.

· Лукойл уже начислил 514 ₽ на акцию за первое полугодие 2024 года. В декабре 2025-го можно ожидать ещё свыше 400 ₽.

· Татнефть по итогам 2024 года распределила 75% прибыли. Промежуточные выплаты в октябре, вероятно, будут ниже прошлогодних — около 34–35 ₽ на акцию (≈5,4% доходности).

CONOMY TERMINAL. Просто. Надёжно. Доходно

Финансовый сектор

· Т-Банк может провести ещё пару выплат по 34–35 ₽ за квартал. В процентах это немного: последняя отсечка давала около 1% дивдоходности.

· Ренессанс Страхование готовит осенне-зимнюю выплату, которая может превысить прошлогодние 3,6 ₽ на акцию (3,8% доходности).

Ритейл

· НоваБев уже перечислила акционерам 25 ₽, но во второй половине года возможны дополнительные 10–12 ₽. Годовая доходность вряд ли превысит 6%.

· X5 Group обещает более щедрые выплаты — доходность может составить 10% и выше.

Химическая промышленность

· ФосАгро способна внести свой вклад квартальными дивидендами. Однако рассчитывать на суммы выше июньских 87 ₽ не стоит — сильный рубль снижает прибыль. За два квартала доходность, вероятно, составит около 3–4%, что при текущих ставках на рынке выглядит скромно.

Металлургия и добыча

В чёрной и цветной металлургии комбинация крепкого рубля и слабого спроса на прокат, скорее всего, не позволит рассчитывать на дивиденды за 2025 год.

· Исключением может стать Полюс: в декабре 2024 года компания выплатила промежуточные дивиденды с доходностью 8,9%. Есть шанс, что история повторится, но это станет ясно лишь после публикации полугодового отчёта.

В целом, серьёзных сюрпризов пока не видно. Возможно, сезон отчётности за первое полугодие 2025 года внесёт свои коррективы и подарит инвесторам неожиданные возможности.