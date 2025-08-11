  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Выплаты ещё будут: топ компаний с дивидендами до конца года

Выплаты ещё будут: топ компаний с дивидендами до конца года

11 Августа 2025
Conomy

Сезон годовых дивидендов практически завершён. Инвесторы уже получили внушительные выплаты от Сбера, Мосбиржи, X5 Group, Транснефти и, неожиданно для многих, от ВТБ. Год в целом оказался скромным по части дивидендов: десятки эмитентов отказались делиться прибылью за 2024 год — кто-то по объективным причинам, кто-то по более спорным. Тем не менее, в оставшиеся месяцы ряд компаний всё же может порадовать акционеров.

Нефтегазовый сектор

Отрасль находится под давлением санкций, но есть эмитенты, которые традиционно платят дивиденды чаще одного раза в год.

· Лукойл уже начислил 514 ₽ на акцию за первое полугодие 2024 года. В декабре 2025-го можно ожидать ещё свыше 400 ₽.

· Татнефть по итогам 2024 года распределила 75% прибыли. Промежуточные выплаты в октябре, вероятно, будут ниже прошлогодних — около 34–35 ₽ на акцию (≈5,4% доходности).

CONOMY TERMINAL. Просто. Надёжно. Доходно

Финансовый сектор

· Т-Банк может провести ещё пару выплат по 34–35 ₽ за квартал. В процентах это немного: последняя отсечка давала около 1% дивдоходности.

· Ренессанс Страхование готовит осенне-зимнюю выплату, которая может превысить прошлогодние 3,6 ₽ на акцию (3,8% доходности).

Ритейл

· НоваБев уже перечислила акционерам 25 ₽, но во второй половине года возможны дополнительные 10–12 ₽. Годовая доходность вряд ли превысит 6%.

· X5 Group обещает более щедрые выплаты — доходность может составить 10% и выше.

Химическая промышленность

· ФосАгро способна внести свой вклад квартальными дивидендами. Однако рассчитывать на суммы выше июньских 87 ₽ не стоит — сильный рубль снижает прибыль. За два квартала доходность, вероятно, составит около 3–4%, что при текущих ставках на рынке выглядит скромно.

Металлургия и добыча

В чёрной и цветной металлургии комбинация крепкого рубля и слабого спроса на прокат, скорее всего, не позволит рассчитывать на дивиденды за 2025 год.

· Исключением может стать Полюс: в декабре 2024 года компания выплатила промежуточные дивиденды с доходностью 8,9%. Есть шанс, что история повторится, но это станет ясно лишь после публикации полугодового отчёта.

В целом, серьёзных сюрпризов пока не видно. Возможно, сезон отчётности за первое полугодие 2025 года внесёт свои коррективы и подарит инвесторам неожиданные возможности.

Теги: инвестиции