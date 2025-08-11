Фондовый рынок закипел: индекс Мосбиржи на пике за месяцы

Российский фондовый рынок начал неделю с уверенного роста: утром 11 августа индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1,63% и к 07:31 мск достиг 3009,85 пункта. Последний раз выше отметки в 3000 пунктов он поднимался 29 апреля 2025 года.

Главным фактором роста аналитики называют ожидание встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Перспективы улучшения геополитической обстановки поддерживают интерес к российским акциям.

Среди лидеров роста в индексе оказались бумаги «Русала» (+4,48%), «ЭН+ Груп» (+4,24%), «Аэрофлота» (+3,4%), «Полюса» (+3,24%) и «Ростелекома» (+3,24%). В минусе торговалась лишь одна бумага — МКБ, снизившись на 0,88%.

О проведении саммита на Аляске президент США Дональд Трамп сообщил 9 августа, а вскоре эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, встреча пройдет «буквально через Берингов пролив» и будет посвящена поиску долгосрочного решения конфликта на Украине.

Предстоящий саммит стал «главным драйвером недели», вызвав рост спроса на рискованные активы. Восходящий тренд сохранится до конца недели, но нужно понимать: нынешнее ралли носит спекулятивный характер и не означает фундаментального разворота.

Стоит добавить, что исход переговоров остается неопределённым, так как противоречий между сторонами много. Тем не менее, даже при сохранении нынешнего положения дел и без обострений, снижение процентных ставок может помочь индексу удержаться выше 3000 пунктов до конца года.