Акции «М.Видео» взлетели на 9,5% на фоне сделки JD.com в Европе

Утром бумаги ритейлера «М.Видео» подорожали на 9,5%, достигнув максимума в ₽103,25 за акцию. К 9:51 рост скорректировался до 6,15%, и котировки составляли ₽100,1.

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно. CONOMY TERMINAL.

Рынок позитивно отреагировал на сообщение о том, что китайская компания JD.com, один из крупнейших игроков мировой интернет-торговли, станет косвенным совладельцем группы «М.Видео-Эльдорадо». Это произойдет благодаря сделке по приобретению немецкого ритейлера Ceconomy, которому принадлежит Media-Saturn-Holding GmbH с 15% акций «М.Видео» (доля находится в собственности с 2018 года).

По данным источников, JD.com планирует не ограничиваться статусом пассивного акционера, а намерена развивать бизнес в России и использовать «М.Видео» для продвижения своих товаров на российском рынке.

Согласно отчету Ceconomy за первое полугодие 2025 года, справедливая стоимость 15%-й доли в ПАО «М.Видео» на 31 марта 2025 года снизилась на €10 млн по сравнению с концом первого квартала 2024 года — до €10 млн. При этом компания отмечает, что из-за введённых Россией ограничений на торговлю и доступ к капиталу доход от этой инвестиции практически невозможно признать.