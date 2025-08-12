Сбер на пике: прибыль рекордная, потенциал акций — +20%

Деньги должны работать. Мы знаем как.

Сбербанк опубликовал отчетность по РПБУ за июль и первые семь месяцев 2025 года.

· Чистая прибыль в июле составила 144,9 млрд рублей, что на 2,7% выше показателя прошлого года. За январь–июль прибыль достигла 971,5 млрд рублей, показав рост на 6,8%.

· Рентабельность капитала в июле зафиксирована на уровне 21,5%, за первое полугодие — 22,1%.

· Чистый процентный доход в июле вырос на 23,7%, до 263,1 млрд рублей. За семь месяцев этот показатель увеличился на 16,7% и составил 1,7 трлн рублей.

· Чистые комиссионные доходы снизились: в июле — на 3,3%, до 64,4 млрд рублей; с начала года — на 1,7%, до 413,1 млрд рублей.

· Портфель потребительских кредитов в июле сократился на 0,3%, а с начала года — на 12%, до 3,4 трлн рублей.

· Расходы на резервы за первое полугодие уменьшились на 7,6%, до 202,8 млрд рублей, однако в июле выросли в 2,1 раза, достигнув 79,4 млрд рублей.

· Операционные расходы за январь–июль увеличились на 14,1%, до 611 млрд рублей; в июле — 99,3 млрд рублей.

Отчетность оказалась в целом в рамках ожиданий аналитиков и совпала с консенсус-прогнозом. Несмотря на продолжающееся снижение комиссионных доходов, уверенный рост процентных доходов более чем компенсирует этот фактор, поддерживая прибыльность. Замедление темпов роста чистой прибыли связано в первую очередь с увеличением резервов, а дополнительным сдерживающим фактором остается рост операционных расходов.

Тем не менее, Сбер сохраняет прочные позиции и демонстрирует устойчивость даже в условиях рыночной неопределенности и макроэкономических вызовов, подтверждая свой лидерский статус на рынке.

Мы считаем: покупать акции с целевой ценой 350 рублей.

