Дивидендный обвал: что случилось с акциями «Ростелекома?

В среду котировки акций «Ростелекома» продемонстрировали заметное снижение. Обыкновенные бумаги подешевели на 4,58%, достигнув минимума ₽69,1 за акцию. Привилегированные акции упали на 12,14%, до ₽69,85. Позже темпы падения замедлились: обыкновенные бумаги торговались по ₽69,74 (-3,7%), а привилегированные по ₽71,3 (-10,31%).

Основным фактором снижения стал дивидендный гэп. Последний день покупки акций с правом на дивиденды пришёлся на 12 июля. По итогам 2024 года держатели привилегированных бумаг получат по ₽6,25 на акцию, а владельцы обыкновенных — по ₽2,71. Дивидендная доходность перед отсечкой составляла 7,86% и 3,74% соответственно. Как правило, в день гэпа цена акций снижается примерно на величину выплачиваемых дивидендов.

Кроме того, 13 августа акции «Ростелекома» не были допущены к утренним торгам. Это связано с новыми правилами Московской биржи, действующими с 10 июля: бумаги в день дивидендного гэпа исключаются из дополнительных торговых сессий. Мера введена после ситуации с акциями X5, торги которыми сопровождались ценовыми колебаниями в день гэпа 9 июля.