Чтение мыслей инвесторов-миллиардеров: мини-урок по рынку
- 13 Августа 2025
Профессиональные управляющие не листают новостные каналы в Telegram — они читают сам рынок.
На 12 августа картина такая:
Валюты:
· Рубль укрепился с 81,2 до 78,5 за доллар (–3,3%).
· Бразильский реал: –0,1%, турецкая лира: +0,2%.
· Вывод: рост наблюдается только в российских активах.
Акции (ключевые движения с 1 августа):
· НОВАТЭК: +20% — газовый сектор явно в фаворе.
· ВТБ: +5,7% — банки традиционно чувствительны к геополитике.
· Роснефть: +10% — снятие санкций открывает доступ к новым рынкам.
· Сбербанк: +4% — главный индикатор состояния российского фондового рынка.
· Вывод: на подъёме те компании, которые сильнее других пострадали от санкций.
Технический сигнал: крупные игроки уже заняли позиции заранее.
Главный урок: рынок живёт в будущем времени — он закладывает ожидания, а не отражает текущее положение дел.
И теперь вопрос: что это подсказывает нам перед завтрашней встречей?
Вывод: Хотите заработать - Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно