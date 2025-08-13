Чтение мыслей инвесторов-миллиардеров: мини-урок по рынку

Профессиональные управляющие не листают новостные каналы в Telegram — они читают сам рынок.

На 12 августа картина такая:

Валюты:

· Рубль укрепился с 81,2 до 78,5 за доллар (–3,3%).

· Бразильский реал: –0,1%, турецкая лира: +0,2%.

· Вывод: рост наблюдается только в российских активах.

Акции (ключевые движения с 1 августа):

· НОВАТЭК: +20% — газовый сектор явно в фаворе.

· ВТБ: +5,7% — банки традиционно чувствительны к геополитике.

· Роснефть: +10% — снятие санкций открывает доступ к новым рынкам.

· Сбербанк: +4% — главный индикатор состояния российского фондового рынка.

· Вывод: на подъёме те компании, которые сильнее других пострадали от санкций.

Технический сигнал: крупные игроки уже заняли позиции заранее.

Главный урок: рынок живёт в будущем времени — он закладывает ожидания, а не отражает текущее положение дел.

И теперь вопрос: что это подсказывает нам перед завтрашней встречей?

