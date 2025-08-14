Рынок затаил дыхание: МосБиржа не прорвёт 3000 до встречи Путина и Трампа

Российский рынок акций замер в ожидании встречи лидеров России и США. До её итогов индекс МосБиржи, вероятно, будет консолидироваться ниже 3000 пунктов.

«Ваш путь к финансовой свободе начинается здесь.» CONOMY TERMINAL

Фавориты портфеля: ВК, Т-Технологии, Ozon, Яндекс, ЛУКОЙЛ, Сбербанк, ЕвроТранс.

Аутсайдеры: Группа Позитив, Мосбиржа, МТС, Татнефть-ап, АЛРОСА, ФСК–Россети, РусГидро.

За 3 месяца фавориты выросли на 15%, индекс — на 10%, аутсайдеры — также на 10%.

Краткосрочные фавориты

· ЛУКОЙЛ — в августе отчётность за I полугодие 2025 г.; ожидаем меньшего снижения дивбазы по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями. На счетах — 1 трлн руб., что может пойти на спецдивиденды, выкуп акций или зарубежные активы.

· ЕвроТранс — рост EBITDA, возможное увеличение дивидендов за II квартал; привлекательность на фоне расширения высокомаржинальных сегментов.

· Сбербанк — устойчивые показатели, высокая рентабельность капитала, щедрые дивиденды; после снижения ключевой ставки есть потенциал быстрого закрытия дивидендного гэпа. P/E (4,5х) ниже исторического (5,6х).

· Т-Технологии — прогноз роста прибыли в 2025 г. на 40%, активные M&A (доля в Яндексе, банк «Точка»), P/E 5,2х ниже среднеисторического (9,3х).

· ВК — ожидаем улучшения рентабельности и повышения годового прогноза; новости о нацмессенджере могут поддержать котировки.

· Ozon — сильные результаты II квартала (рост оборота, маржи, выход на прибыль); привлекательные мультипликаторы EV/EBITDA 9х (2025) и 7х (2026).

· Яндекс — устойчивый рост, низкая долговая нагрузка, мультипликаторы EV/EBITDA 7х и P/E 15х — умеренные для быстрорастущего бизнеса.

Краткосрочные аутсайдеры

· Группа Позитив — убыток 5 млрд руб. за I полугодие, переоценённость.

· Мосбиржа — снижение процентных доходов, рост расходов (+32% г/г).

· Татнефть-ап — дивдоходность 3%, прибыль ниже из-за слабой нефтяной конъюнктуры.

· МТС — высокая P/E (14х) при временном снижении прибыли; дивиденды только через год.

· АЛРОСА — кризис в отрасли, дивидендов не ждём, P/E > 20х.

· РусГидро — высокая долговая нагрузка, маловероятны дивиденды.

· ФСК–Россети — отсутствие дивидендов и низкие перспективы их возобновления.

Парные идеи

· Лонг Полюс / Шорт Норникель — первый недооценён, второй переоценён.

· Лонг ВК / Шорт МТС — у ВК ожидаем улучшения отчётности и позитивных новостей, у МТС — отставание от рынка.