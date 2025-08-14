Инвесторы вернулись в денежные фонды: рекордный приток за лето

С начала февраля наблюдается интерес инвесторов к фондам облигаций, а приток в такие фонды продолжает бить рекорды каждую неделю. Однако в начале августа и фонды денежного рынка привлекли более ₽21 млрд

В период с 4 по 10 августа зафиксирован приток средств в фонды облигаций на общую сумму ₽27,8 млрд, они удерживают первое место, хотя интерес к ним снизился. Второе место по клиентским предпочтениям на указанной неделе заняли фонды денежного рынка, приток в которые после нескольких недель падения и даже оттока на прошлой неделе вырос сразу в 18 раз, восстановившись до июньских значений, и составил ₽21,3 млрд, сообщается в обзоре рынка паев, подготовленном старшим аналитиком «Эйлер» Еленой Баклановой (есть у «РБК Инвестиций»). Совокупный чистый приток во все паевые инвестиционные фонды (ПИФы) за неделю вырос на 16% неделя к неделе и составил ₽49 млрд, с начала года — ₽565,5 млрд.

Как отмечается в исследовании, фонды облигаций уже 24 недели подряд становятся абсолютными лидерами по интересу инвесторов. В общей сложности нетто-приток в фонды облигаций с начала года составил ₽330,1 млрд.

Основные притоки за прошлую неделю пришлись на пять фондов:открытый фонд «Первая — Фонд российских облигаций» УК «Первая» — ₽11,2 млрд;биржевой фонд «Управляемые облигации» УК «Альфа-Капитал» — ₽2,1 млрд;открытый фонд «Казначейский» УК «ВИМ Инвестиции» — ₽2,0 млрд;биржевой фонд «Облигации с переменным купоном» УК «Альфа-Капитал» — ₽1,7 млрд;открытый фонд «Валютные облигации» УК «Альфа-Капитал» — ₽1,2 млрд.

Согласно исследованию, приток в фонды денежного рынка (ФДР) составил на прошлой неделе ₽21,3 млрд (для сравнения: на неделе 21–27 июля приток в них был на уровне ₽4,4 млрд, а на неделе 28 июля — 3 августа зафиксирован отток средств на сумму ₽1,2 млрд). По состоянию на 10 августа приток денег в инструмент с начала года составил ₽212,6 млрд.

При этом основные притоки на прошлой неделе пришлись на:открытый фонд «Накопительный» УК «Первая» — ₽10,9 млрд;биржевой фонд «Ликвидность» УК «ВИМ Инвестиции» — ₽3,5 млрд;биржевой фонд «Денежный рынок» УК «Т-Капитал» — ₽3,5 млрд;биржевой фонд «Денежный рынок» УК «Альфа- Капитал» — ₽3,0 млрд;биржевой фонд «Сберегательный» УК «Первая» — ₽1,6 млрд.

В фондах акций уже 14 недель продолжается отток, составивший за неделю ₽1,5 млрд, с начала года — минус ₽17,4 млрд.

Отток из фондов на драгоценные металлы составил ₽0,2 млрд, с начала года приток — плюс ₽7,9 млрд.

В закрытых фондах недвижимости приток за неделю составил ₽1,7 млрд, с начала года — плюс ₽42,8 млрд.

Фонды со смешанными инвестициями на анализируемой неделе снова фиксировали отток на сумму ₽0,1 млрд, с начала года — минус 9,5 млрд.

За последние пять лет — в 2020–2024 годах — наибольшую накопленную доходность среди российских паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для неквалифицированных инвесторов показали биржевые фонды (БПИФы) — на уровне 75,7%.

Лучшими по доходности в 2020–2024 годах стали следующие типы фондов:биржевые ПИФы (БПИФы) — доходность 75,7%закрытые ПИФы (ЗПИФы) — доходность 73,5%;открытые ПИФы (ОПИФы) — 49,8%;интервальные ПИФы (ИПИФы) — 40,2%.