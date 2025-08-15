48% за 22 дня: самые прибыльные инвестидеи первой половины 2025 года

В первой половине 2025 года лидером по доходности стала идея покупки акций «Озон Фармацевтики». За 22 дня бумаги компании подорожали более чем на 48% — с 42 до 63 рублей.

По словам аналитиков, рост поддержали прогнозы по удвоению рыночной доли компании в денежном выражении к 2032 году, а также значительный ценовой дисконт к зарубежным фармпроизводителям и более низкая оценка по сравнению с российскими игроками частной медицины.

Среди других удачных стратегий оказались инвестиции в акции ГК ПИК и «Ленты».

· Бумаги ГК ПИК прибавили 39,3% за 54 дня. Инвесторы вновь обратили внимание на компанию после падения котировок в начале года на 30%, а также на фоне ожиданий снижения ключевой ставки.

· Акции «Ленты» выросли на 37% за 95 дней. Переломным моментом стало успешное развитие нового формата магазинов, что позитивно отразилось на финансовых результатах за прошлый год.

Стоит отметить, что наши инвестидеи традиционно обгоняют рынок, позволяя оперативно реагировать на новости и события, влияющие на бизнес компаний, и получать прибыль в сжатые сроки.

В первом полугодии аналитики активно использовали парные стратегии — одновременное открытие длинных и коротких позиций, что помогало компенсировать убытки от падения одних активов прибылью на снижении других.

Самые доходные акции за прошлый год

Лидером по росту стала СПБ Биржа, акции которой подорожали на 129,47%.

На втором месте — Россети Волга с результатом +107,01% за год.

Третью строчку заняла МРСК Центра и Приволжья, показавшая рост на 67,30%.

Чуть меньше прибавили бумаги Россетей Центра — +62,88%.

Замыкает пятёрку Ставропольэнергосбыт, акции которой выросли на 60,77%.