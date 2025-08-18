Полюс“ на распутье: меньше золота — больше денег?

Акции «Полюса» продолжают демонстрировать рост и торгуются вблизи отметки 2,1 тыс. рублей за бумагу. Однако после проведенного в марте сплита котировки остаются в диапазоне 1,7–2,2 тыс. рублей и пока не показывают стремления выйти за его пределы.

С новостями, которые могли бы поддержать курс, компания не спешит. Из последних сообщений на официальном сайте наиболее заметным стало известие о продаже Марокского золоторудного поля, покупателем которого выступило «Южуралзолото».

«Ваш путь к финансовой свободе начинается здесь.»

Как и в предыдущие годы, до конца августа ожидается публикация финансовых и производственных итогов за первую половину 2025 года. При этом нельзя исключать снижения добычи: ранее «Полюс» предупреждал о временном падении содержания золота в руде Олимпиадинского месторождения. В результате объем выпуска за январь–июнь 2025 года может составить 38–40 тонн против 45,8 тонн годом ранее.

Финансовые результаты при этом могут оказаться более оптимистичными. На фоне роста мировых цен на золото выручка компании способна достичь 3,5–3,8 млрд долларов, что значительно выше прошлогоднего уровня в 2,7 млрд долларов.

Таким образом, при успешной реализации производственной программы и публикации позитивных для инвесторов новостей котировки «Полюса» к концу года имеют шансы закрепиться в диапазоне 2,3–2,4 тыс. рублей за акцию.