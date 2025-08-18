📊 Инвестиционный портфель на 300 000 ₽: готовая стратегия для 3–5 лет

Деньги должны работать. Мы знаем как

1. Облигации – 35% = 105 000 ₽

ОФЗ 26242 – 30 000 ₽ (с погашением 2036 года, доходность около 9,5%)

ОФЗ 26238 – 30 000 ₽ (с погашением 2031 года, доходность около 9%)

Газпром Капитал, RU000A105EB1 – 25 000 ₽ (корпоративные облигации, доходность около 10%)

РЖД, RU000A1065D8 – 20 000 ₽ (корпоративные облигации, доходность около 10,5%)

👉 Эти инструменты будут давать стабильный доход и сглаживать риски.

2. Акции – 45% = 135 000 ₽

Сбербанк (SBER) – 25 000 ₽

Лукойл (LKOH) – 20 000 ₽

Норильский никель (GMKN) – 20 000 ₽

Газпром (GAZP) – 15 000 ₽

Тинькофф (TCSG) – 20 000 ₽

Озон (OZON) – 20 000 ₽

Яндекс (YNDX) – 15 000 ₽

👉 Голубые фишки обеспечат дивиденды, а ростовые компании дадут шанс на сильный рост капитала.

3. ETF и фонды – 15% = 45 000 ₽

SBMX – 20 000 ₽ (БПИФ на индекс Мосбиржи, диверсификация по РФ)

TSPX – 15 000 ₽ (ETF на S&P 500, США)

FXIT – 10 000 ₽ (ETF на IT-сектор США)

👉 Диверсификация по широкому рынку и валюте.

4. Защитные активы – 5% = 15 000 ₽

FXGD – 10 000 ₽ (ETF на золото)

TMOS – 5 000 ₽ (фонд денежного рынка, альтернатива кэшу)

👉 Эти активы помогут снизить риски и быстро вывести деньги при необходимости.

⚖️ Итоговая структура:

Облигации – 105 000 ₽ (35%)

Акции российских компаний – 135 000 ₽ (45%)

ETF/фонды – 45 000 ₽ (15%)

Золото и кэш – 15 000 ₽ (5%)

📈 Ожидаемая доходность: 10–14% годовых.

📉 Риск: средний, портфель выдержит просадку лучше, чем 100% акций.

