📊 Инвестиционный портфель на 300 000 ₽: готовая стратегия для 3–5 лет
- 18 Августа 2025
Деньги должны работать. Мы знаем как
1. Облигации – 35% = 105 000 ₽
ОФЗ 26242 – 30 000 ₽ (с погашением 2036 года, доходность около 9,5%)
ОФЗ 26238 – 30 000 ₽ (с погашением 2031 года, доходность около 9%)
Газпром Капитал, RU000A105EB1 – 25 000 ₽ (корпоративные облигации, доходность около 10%)
РЖД, RU000A1065D8 – 20 000 ₽ (корпоративные облигации, доходность около 10,5%)
👉 Эти инструменты будут давать стабильный доход и сглаживать риски.
2. Акции – 45% = 135 000 ₽
Сбербанк (SBER) – 25 000 ₽
Лукойл (LKOH) – 20 000 ₽
Норильский никель (GMKN) – 20 000 ₽
Газпром (GAZP) – 15 000 ₽
Тинькофф (TCSG) – 20 000 ₽
Озон (OZON) – 20 000 ₽
Яндекс (YNDX) – 15 000 ₽
👉 Голубые фишки обеспечат дивиденды, а ростовые компании дадут шанс на сильный рост капитала.
3. ETF и фонды – 15% = 45 000 ₽
SBMX – 20 000 ₽ (БПИФ на индекс Мосбиржи, диверсификация по РФ)
TSPX – 15 000 ₽ (ETF на S&P 500, США)
FXIT – 10 000 ₽ (ETF на IT-сектор США)
👉 Диверсификация по широкому рынку и валюте.
4. Защитные активы – 5% = 15 000 ₽
FXGD – 10 000 ₽ (ETF на золото)
TMOS – 5 000 ₽ (фонд денежного рынка, альтернатива кэшу)
👉 Эти активы помогут снизить риски и быстро вывести деньги при необходимости.
⚖️ Итоговая структура:
Облигации – 105 000 ₽ (35%)
Акции российских компаний – 135 000 ₽ (45%)
ETF/фонды – 45 000 ₽ (15%)
Золото и кэш – 15 000 ₽ (5%)
📈 Ожидаемая доходность: 10–14% годовых.
📉 Риск: средний, портфель выдержит просадку лучше, чем 100% акций.
Не хотите погружаться сами – доверьтесь проффесионалам. Ваш путь к финансовой свободе начинается здесь.