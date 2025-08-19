Российский госдолг укрепляется: индекс ОФЗ вышел выше 122 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) во вторник, 19 августа, превысил отметку 122 пунктов, прибавив 0,33% к уровню предыдущего закрытия и составив 122,22 пункта к 10:05 мск. Последний раз выше этого рубежа показатель находился 25 декабря 2023 года.

С начала августа индекс вырос более чем на 2%, а с начала года прибавил свыше 14%. Повышение цен на облигации привело к снижению доходности индекса до 13%.

RGBI отражает динамику наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года и рассчитывается в режиме реального времени по методикам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 19 августа 2025 года в расчет индекса включены 26 выпусков госбумаг.

Исторический максимум RGBI был зафиксирован 21 мая 2020 года — 157,56 пункта, а минимум — 92,18 пункта 11 февраля 2009 года.

Доходность по кривой ОФЗ в настоящее время демонстрирует инверсию на коротком участке до двух лет (от 15,08% до 12,97%), после чего возвращается к нормальной структуре: по бумагам с погашением от 3 до 30 лет доходность составляет 13,08–13,31%. На участке 15- и 20-летних облигаций наблюдается небольшой «горб» — 13,27% и 13,25% соответственно.

Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен в период с 5 по 11 августа снизился на 0,08% после падения на 0,13% неделей ранее. Минэкономразвития отмечает замедление годовой инфляции с 8,77% до 8,55%. С начала 2025 года ИПЦ вырос на 4,2%.

25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 18%. Регулятор отметил, что инфляционное давление снижается быстрее прогнозов.

В обновленном прогнозе ЦБ средняя ключевая ставка в период с конца июля до конца 2025 года ожидается в диапазоне 16,3–18,0% (ранее — 18,8–21,8%). В 2026 году прогнозируется снижение до 12–13% (против 13–14% ранее). Прогноз по инфляции на 2025 год улучшен — теперь ожидается 6–7% вместо 7–8%.

В резюме заседания по ключевой ставке регулятор подчеркнул, что для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню необходимо закрепление низких темпов роста цен в ближайшие кварталы. По оценке ЦБ, годовая инфляция будет снижаться во втором полугодии: к концу третьего квартала составит около 8,5%, а к декабрю 2025 года — 6–7%.