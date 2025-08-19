Акции под давлением или на старте к росту?

Главное событие последних месяцев завершилось без сенсаций, однако принесло России очевидные плюсы: новых санкций не введено, требования к немедленному прекращению огня отсутствуют, а дипломатические контакты начали восстанавливаться. Можно сказать, что стратегия «покупай на слухах — продавай на фактах» вновь оправдала себя.

Общий настрой: рынок по-прежнему сильнее реагирует на позитивные сигналы, чем на негативные факторы.

Облигации

На фоне замедления инфляции облигации остаются приоритетным инструментом для инвесторов. Ситуация на долговом рынке в большей степени определяется внутренними процессами. ВВП снижается второй квартал подряд, что делает вероятным снижение ключевой ставки уже в сентябре — до 16–17%.

В то же время крупнейшие банки продолжают постепенно сокращать ставки по депозитам, и они могут опуститься ниже 16%. В условиях снижения процентных ставок классическая стратегия — наращивание доли длинных облигаций в портфеле.

Денежный рынок

Несмотря на все парадоксы, денежный рынок остается привлекательным. Размещение в SBMM позволяет получить доходность на уровне 17,9–19,5% годовых. Для инвесторов, предпочитающих краткосрочные вложения на 3–4 месяца (а это значительная часть депозитов), такой инструмент выглядит выгоднее, чем быстро дешевеющие банковские вклады и переоцениваемые облигации.

Валютный рынок

По прогнозу аналитиков УК «Первая», базовый сценарий предполагает курс 95 руб./долл. к концу 2025 года. Ослаблению рубля может способствовать снижение доходности рублевых активов относительно валютных (для сравнения: в США ставки находятся на уровне 7,5%). Чем меньше разница в доходностях, тем сильнее давление на рубль.

Акции

Фондовый рынок в целом выглядит недооцененным, однако для его роста необходимы новые стимулы. На котировки давят:

крепкий рубль,

снижение прибылей компаний из-за падения цен на сырье и замедления экономики,

рекордная геополитическая риск-премия — около 11% против средних 5–7% в других странах.

Взгляд вперед

В ближайшей перспективе ярких событий на фондовом рынке не ожидается. Основное внимание инвесторы продолжат уделять еженедельной статистике по инфляции — именно она станет главным ориентиром для долгового рынка.