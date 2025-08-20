«Фикс Прайс» рванул на Мосбирже: акции взлетели почти на 23% в дебютный день

В первый день обращения на Московской бирже акции ритейлера «Фикс Прайс» (тикер FIXR) показали резкий рост. Уже к 10:00 мск бумаги прибавили 22,57% относительно расчетной цены биржи (₽0,9545), а к 10:10 достигли дневного максимума — ₽1,17. Спустя несколько минут динамика замедлилась: к 10:13 рост составлял 6,75%, а котировки находились на уровне ₽1,019.

Ранее на российском рынке обращались депозитарные расписки Fix Price под тикером FIXP, однако в июне совет директоров компании принял решение о делистинге ГДР с Московской и Санкт-Петербургской бирж. В августе процедура была завершена, и на площадке стартовали торги именно акциями ПАО «Фикс Прайс», основного операционного актива группы.

С 9 июля бумаги были включены в первый уровень листинга, но возможность расчетов с ними появилась только с 20 августа. Таким образом, доступ к акциям получили все категории инвесторов, включая неквалифицированных. Это особенно важно, так как с 2025 года им запрещено покупать бумаги зарубежных квазироссийских компаний, к которым ранее относилась Fix Price.

Летом компания провела обмен расписок на акции российского эмитента. В результате инвесторы получили около 16,5% уставного капитала ПАО «Фикс Прайс», сформировав free-float, тогда как доля мажоритарного акционера Fix Price Group снизилась до 83,5%. Других держателей, владеющих более 5% капитала, компания не зафиксировала.

Аналитики считают, что появление акций на Мосбирже расширит круг потенциальных покупателей и может способствовать включению бумаги в расчет индекса биржи. Вместе с началом аналитического покрытия это может стать драйвером среднесрочного роста котировок.

Fix Price продолжает оставаться представленным и на международной площадке: в октябре 2023 года компания получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX), а в ноябре акционеры одобрили редомициляцию из Кипра в Казахстан. На AIX торги ГДР продолжаются под тикером FIXP.Y.

Сеть «Фикс Прайс» работает в 81 регионе России и в девяти зарубежных странах. На 31 марта 2025 года она насчитывала 7282 магазина и 13 распределительных центров. По итогам 2024 года ритейлер показал выручку ₽314,9 млрд (+7,9%), EBITDA — ₽53,1 млрд, чистую прибыль — ₽22,2 млрд.